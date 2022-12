„Salzburg heute – Das war 2022“

Am 19. Dezember um 20.15 Uhr in ORF 2 S

Wien (OTS) - Das Jahr im Rückblick aus anderer Perspektive – das präsentieren Conny Deutsch und Andreas Landrock. Über den Dächern von Salzburg, vor der malerischen Kulisse der Weltkulturerbe-Stadt erwarten im Restaurant M32 die beiden „Salzburg heute“-Moderatoren u. a. den Startenor Rolando Villazón, der auch künstlerischer Leiter der Internationalen Stiftung Mozarteum und Intendant der Salzburger Mozartwoche ist.

Wie geht es der Kultur in der Festspielstadt, nach einem Jahr mit anfänglichem Lockdown, abgeschwächter Pandemie und Diskussionen um russische Künstler/innen? Wie geht es der freien Kulturszene? Dazu eine Premiere im „Salzburg heute“-Jahresrückblick: „Stubnblues“, die legendäre Band des im April verstorbenen Ausnahmekünstlers Willi Resetarits, kommt zurück, und zwar mit neuem Gesicht und neuen Liedern. Stefan Schubert, das Salzburger Mastermind hinter der Band, lässt das Jahr Revue passieren.

Explodierende Energiekosten, Teuerungen in allen Lebensbereichen und trotzdem Rekord-Beschäftigung sowie Mitarbeiter-Mangel, eine gut angelaufene Wintersaison folgt einem touristischen Rekordsommer – ein Rückblick mit dem Unternehmer und Ex-Politiker Sepp Schellhorn, der auch Gastgeber im Restaurant am Mönchsberg ist.

Des einen Freud, des anderen Leid – während Urlauber/innen sich über einen heißen Sommer freuen, bereitet die Trockenheit den Flachgauer Bauern Sorgen, in den Tauerntälern verursachen immer heftigere Unwetter Schäden in Millionen Höhe. Die Hilfe, die den Unwetteropfern von offizieller und privater Seite zuteilwird, lässt Daniel Oberkofler als Betroffenen und den Hollersbacher Bürgermeister Günter Steiner im Jahresrückblick Danke sagen.

Trotz Krieg in Europa, Menschen auf der Flucht, Pandemie und Inflation – auch sie hat es gegeben, die schönen Seiten des Jahres 2022: Seien es die großen Erfolge der Salzburger Sportlerinnen und Sportler oder der Aufstieg von Weißbach bei Lofer zur bilanziell energieautarken Gemeinde. Aber genauso hat es auch die ganz persönlichen, wunderbaren Momente der Salzburgerinnen und Salzburger gegeben und diese lassen uns gemeinsam mit Psychologin Silvia Schneider positiv nach vorne blicken.

Was von 2022 bleibt: Der „Salzburg heute“-Jahresrückblick erinnert an die bewegendsten, die dramatischsten, die eindrucksvollsten und die schönsten Momente des sich zu Ende neigenden Jahres.

Redaktion: Karin Meyer-Smejkal und Gerd Schneider

Regie: Tommy Schmidle

