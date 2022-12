NEOS zu RH-Bericht: Kontrolle und Transparenz bei Sozialversicherung unabdingbar

Loacker: „Eine Demokratisierung der Sozialversicherung ist dringend nötig.“

Wien (OTS) - „Die Sozialversicherung kann sich nicht länger vor Kontrolle und echter Transparenz wegducken. Es geht hier um hunderte Steuermillionen, die nicht einfach im stillen Kämmerchen hin- und hergeschoben werden können. Das Ergebnis dieser intransparenten Vorgangsweise haben wir bereits präsentiert bekommen: eine groß angekündigte Reform, die noch mehr Geld verschlungen hat, anstatt effizienter und im Sinne der Versicherten zu arbeiten“, reagiert NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker auf den aktuellen Rechnungshofbericht.



Unter dem „Deckmantel der ,Selbstverwaltung‘ hätten sich Funktionäre aus den großen Kammern, deren Qualifikation oftmals fragwürdig ist, in der Sozialversicherung breit gemacht, so Loacker: „Die entscheiden dann abseits der Öffentlichkeit in undurchsichtigen Gremien über gewaltige Summen und müssen sich vor niemandem rechtfertigen. Eine Demokratisierung der Sozialversicherung, verbunden mit mehr Kontrolle, ist dringend nötig.“



Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

Presseabteilung

0664/88782480

presse @ neos.eu

(Ausschließlich für Medienanfragen.

Bürger_innenanfragen bitte an kontakt @ neos.eu)