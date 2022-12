„Orientierung“: Österreichs Bischöfe auf Ad-limina-Besuch im Vatikan

Am 18. Dezember um 12.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Sandra Szabo präsentiert im ORF-Religionsmagazin „Orientierung“ am Sonntag, dem 18. Dezember 2022, um 12.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Zu Gast im Vatikan: Österreichs Bischöfe auf Ad-limina-Besuch

Zweimal wurde er wegen der Pandemie verschoben, diese Woche konnte er endlich nachgeholt werden: der Ad-limina-Besuch der österreichischen Bischöfe in Rom. Der Besuch soll in erster Linie eine Wallfahrt sein, bietet aber auch Gelegenheit zum Gedankenaustausch mit den Dikasterien, also den Behörden im Vatikan. Der Besuch fällt in die Zeit des sogenannten Synodalen Prozesses, also intensiver Debatten über die Zukunft der römisch-katholischen Kirche. Bericht: Cornelia Vospernik

Hilfe für Obdachlose: Zehn Jahre Kältetelefon der Caritas

Mehr als 43.500 Menschen haben in den vergangenen zehn Jahren die Caritas-Kältetelefonnummer 01 4804553 gewählt, um Obdachlosen in prekären Situationen zu helfen. Die Caritas-Mitarbeiterinnen und -Streetworker, die heuer das Zehn-Jahre-Jubiläum feiern, haben bis jetzt mehr als 1.225 obdachlose Menschen in Notquartieren untergebracht und rund 1.100 Schlafsäcke an jene verteilt, die auf der Straße bleiben mussten oder wollten. Allein in diesem Jahr haben sich bereits 7.300 Menschen bei der Wiener Caritas gemeldet, die dringend einen Schlafplätz benötigen oder Sorge haben, bald ihre Wohnung zu verlieren. „Der Druck in der Krise steigt für sehr viele Menschen: auf der einen Seite auf die, die schon vor der Krise in der Krise waren, und auf der anderen Seite sind es neue Menschen, die sich erstmals Hilfe suchen und an die Caritas wenden“, sagt Klaus Schwertner, Geschäftsführender Direktor der Caritas Wien. Bericht:

Zoran Dobrić

Ein Jahr „YesWeCare“: Daniel Landau im Interview

Er ist Bildungskoordinator der österreichischen Bundesregierung für ukrainische Schutzsuchende, aktiv, wenn es um Inklusion von Menschen mit Behinderung geht und er hat vor einem Jahr „YesWeCare“ mitinitiiert. Zunächst war es eine spontane Idee, dann kamen mehr als 50.000 Menschen in Wien zusammen, um jener zu gedenken, die an einer COVID-Infektion gestorben sind. Und um ein Zeichen der Unterstützung für das Gesundheitspersonal zu setzen. Die Lichterkette ist nicht abgerissen: Für 18. Dezember ist eine Veranstaltung geplant, bei welcher der Fokus auf „Recht auf Inklusion“ liegen soll. Im Interview mit der „Orientierung“ spricht Daniel Landau auch über frühe Erlebnisse seiner Kindheit, die ihn geprägt haben. Sein älterer Bruder, Michael Landau, ist seit drei Jahrzehnten Priester und seit neun Jahren Präsident der Caritas Österreich. Interview: Sandra Szabo

„Das ganze Interview“ mit Daniel Landau ist am 24. Dezember ab 9.00 Uhr in ORF III zu sehen.

Einstieg in den Arbeitsmarkt: Kitzbüheler Café bietet „Startphase“ für das Berufsleben

Ein Team der „Orientierung“ hat kürzlich das Café Kowalski in Kitzbühel besucht. Menschen mit Lernschwäche werden dort auf den Einstieg in den „ersten Arbeitsmarkt“ vorbereitet. Köstlichkeiten, die im Café zubereitet werden, können mittlerweile auch über einen Verkaufsautomaten bezogen werden, die sogenannte „Kulinarium-Genuss-Box“. Das Projekt der evangelischen Diakonie befindet sich in der Pilotierungsphase und soll nach Tirol auch in Einrichtungen in Salzburg und Oberösterreich installiert werden. Gelingen soll das auch mit Unterstützung von LICHT INS DUNKEL. Bericht: Sandra Szabo

