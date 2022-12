„Bürgeranwalt“: Beschwerden über den Klimabonus – warum viele noch immer auf das Geld warten

Am 17. Dezember um 18.00 Uhr in ORF 2

Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt" am Samstag, dem 17. Dezember 2022, um 18.00 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Beschwerden über den Klimabonus – warum viele noch immer auf das Geld warten

Eigentlich hätte der wegen der aktuellen Teuerungen auf 500 Euro angehobene Bonus bereits im Herbst an alle Anspruchsberechtigten ausbezahlt sein sollen. Doch noch immer warten Hunderttausende Anspruchsberechtigte auf das Geld. Volksanwalt Walter Rosenkranz kritisiert die Umsetzung der finanziellen Unterstützung und dass eine falsche Erwartungshaltung geweckt wurde.

Soll die Zucht von französischen Bulldoggen verboten werden?

Vor etwas mehr als zwei Jahren erstand Familie H. von einer zertifizierten Züchterin eine französische Bulldogge. Doch „Vigo“ kränkelte von Anfang an. Zahlreiche Operationen und Tierarztkosten im fünfstelligen Bereich waren die Folge. Nun fordert die Familie das Ende der sogenannten Qualzucht dieser Rasse, weil dadurch viele kranke Tiere entstünden. Tierschützer und Hundezüchter diskutieren über die Pläne zu einer Gesetzesänderung.

Nachgefragt – Widerstand gegen ein geplantes Luxuscampingprojekt am Hafnersee

Seit Jahrzehnten gibt es am Kärntner Hafnersee einen Campingplatz für Dauercamper. Nach einer Neuausschreibung des Pachtvertrags soll dort schon bald ein 5-Sterne-Luxuscampingplatz errichtet werden und die langjährigen Camper wurden aufgefordert, ihre Stellplätze mit Ende September 2022 zu räumen. Das haben viele aber verweigert. Nach der Sendung wurde eine Räumungsklage eingebracht. Müssen die Dauercamper nun endgültig weichen?

