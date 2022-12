atomstopp: Beim Linz-Marathon für atomstopp laufen!

Linz (OTS) - atomstopp_atomkraftfrei leben! übernimmt beim Linz-Marathon am 16. April 2023 wieder die Anmeldegebühr für alle, die für eine Welt ohne Atomkraft laufen wollen. Ausgestattet mit sonnengelben Lauf-Shirts tragen sie die Botschaft: KLIMASCHUTZ MIT AKW? SO EIN SCHMÄH! durch unsere Landeshauptstadt Linz.

»Seit dem Frühjahr blickt Europa gebannt auf Saporischschja, wo das Atomkraftwerk immer wieder mit Raketen beschossen wird. Die Atomlobby lässt sich davon nicht bremsen, ködert willfährige politische Akteure wie die tschechische Regierung, die in Temelín den 'South Bohemia Nuclear Park' errichten will - einen Experimentierpark für SMRs - Small Modular Reactors. An solchen Schrumpfmeilern wird zwar schon seit den 1950er-Jahren geforscht, trotzdem wird mit viel Geld die Botschaft verbreitet, dass hier eine neue Technologie vorliegt, die einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. Doch das ist falsch, denn trotz der langen Forschung existiert immer noch kein auch nur annähernd ausgereiftes SMR-Konzept, Strom zu vertretbaren Preisen ist nicht in Sicht. Um so wichtiger also, gegen Atomkraft samt ihren Verheißungen anzulaufen!«, ermuntern Gabriele Schweiger und Roland Egger von atomstopp_oberoesterreich



Bei Anmeldung bis zum 8. Jänner 2023 unter post @ atomstopp.at übernimmt atomstopp_atomkraftfrei leben! die Anmeldegebühr. Dafür einfach Namen, E-Mail, Wohnadresse, Geburtsjahr, Nationalität und natürlich auch die gewünschte Distanz bekanntgeben - auch ganze Staffeln sind willkommen! Wer noch kein sonnengelbes atomstopp-Laufshirt hat: Bitte auch gleich die Größe angeben!



»Wir dürfen nicht hinnehmen, dass unter dem Deckmantel der Nachhaltigkeit Atomkraftversuche durchgeführt werden. Das Mühlviertel und Linz liegen innerhalb der Gefahrenzone von Temelín, wir stehen als unmittelbare Nachbarn dieser geplanten Experimente in besonderer Verantwortung. Wir freuen uns also auf viele Läufer_innen, die den falschen Versprechungen der Atomlobby nicht auf den Leim gehen und beim Linz-Marathon wieder mit uns die klare Botschaft hinaustragen: KLIMASCHUTZ MIT AKW? SO EIN SCHMÄH!«, so Schweiger und Egger abschließend.





