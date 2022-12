SPÖ-Laimer/Seemayer: Erhöhung der Grundvergütung bei Grundwehrdienst und Zivildienst wichtiger Schritt, aber erst der Anfang

Wien (OTS/SK) - Als richtigen und wichtigen Schritt bezeichnet SPÖ-Zivildienstsprecher im Nationalrat Michael Seemayer die nunmehr beschlossene Erhöhung der Grundvergütung für Grundwehr- und Zivildiener: „Die Erhöhung der Vergütung ist absolut gerechtfertigt und längst überfällig, schließlich leisten die Zivildiener einen unverzichtbaren Einsatz für unsere Gesellschaft!“ Genauso sieht es SPÖ-Wehrdienstsprecher Robert Laimer in Bezug auf die Grundwehrdiener: „Angesichts der Inflation und Teuerungsexplosion des täglichen Lebens ist die längst überfällige Solderhöhung zumindest eine leichte Milderung des harten Alltags im Grundwehrdienst. Der ebenfalls beschlossene zusätzliche Bonus für die freiwillige Meldung zur Miliz ist für diese absolut lebensnotwendig!“ ****

Wo jedoch beide Abgeordneten noch deutlichen Verbesserungsbedarf sehen, ist die im März 2021 eingeführte Teiltauglichkeit, mit der mehr junge Österreicher in den Grundwehr- bzw. Zivildienst gebracht werden sollten. „Wir haben die Teiltauglichkeit von Beginn an kritisch gesehen und scheinbar gibt es hier sehr viel Lärm und Inszenierung ohne wirklichen Output“, kritisiert Laimer. Deshalb habe man parlamentarische Anfragen an die Bundesministerin für Landesverteidigung Tanner (ÖVP) sowie an die für Zivildienstagenden zuständige Staatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) gestellt. Für Seemayer greift die Teiltauglichkeit generell zu kurz: „Die Einführung der Teiltauglichkeit alleine wird nicht ausreichen, um die stets sinkenden Zahlen der Tauglichen und den gleichzeitig steigenden Bedarf vor allem im Zivildienst abzudecken, hier müssen langfristige Strategien entwickelt werden!“ (Schluss) lk/bj

