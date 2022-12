SPÖ-Drobits: „Unermüdlicher Einsatz der SPÖ bringt Pflegekräften zwei Stunden Zeitausgleich pro Nachtdienst“

Nationalrat beschloss Änderung des Nachtschwerarbeitsgesetzes – Pflegekräfte in Einrichtungen zur stationären Langzeitpflege erhalten für Nachtdienste zwei Stunden Zeitausgleich

Wien (OTS/SK) - „Pflegekräfte erhalten dank des unermüdlichen Einsatzes der SPÖ nun in allen Pflegeeinrichtungen zur stationären Langzeitpflege zwei Nachtgutstunden für geleistete Nachtdienste“, freut sich SPÖ-Nationalratsabgeordneter Christian Drobits, der sich lange für die Anerkennung dieser Arbeitszeiten eingesetzt hat. Bestimmte Pflegeeinrichtungen konnten sich aufgrund eines schwammigen Gesetzestextes darauf berufen, dass sie keine Pflegestationen seien und ihre Pflegekräfte daher nicht unter das Nachtschwerarbeitsgesetz fallen würden. „Diese Lücke wird nun geschlossen. Es ist ein großer Erfolg für die SPÖ, dass wir dieses wichtige Thema durchsetzen konnten und die ÖVP ihre Blockadepolitik endlich aufgibt“, so Drobits. ****

Die Anerkennung der Nachtgutstunden sei ein wichtiger Schritt, um die Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte zu verbessern und ihnen eine angemessene Anerkennung und Wertschätzung zukommen zu lassen. Die ÖVP habe sehenden Auges zugelassen, dass das Land in einen Pflegeblackout schlittert und sie habe nichts gegen diesen Umstand unternommen. Erst durch den immensen Druck, den die Sozialdemokratie gemeinsam mit den Gewerkschaften und der Zivilbevölkerung aufgebaut habe, sei Bewegung in die Sache gekommen. „Wir freuen uns sehr, dass die Nachtgutstunden nun endlich überall anerkannt werden und die Pflegekräfte die Anerkennung und Wertschätzung bekommen, die sie verdienen“, so Drobits. (Schluss) lk/lp

