Waldviertler Vorzeige-Unternehmen Sonnentor setzt auf Nachhaltigkeit und Digitalisierung

Landesrat Danninger besuchte Kräuter- und Gewürz-Spezialisten

St. Pölten (OTS) - Der Waldviertler Vorzeige-Betrieb Sonnentor gilt als familienfreundliches Unternehmen und damit attraktiver Arbeitgeber, der seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zahlreiche Vorteile bietet. Das Unternehmen blickt seit seiner Gründung vor über drei Jahrzehnten konsequent in die Zukunft. Bereits jetzt sind wichtige Themen wie Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit und Digitalisierung fixer Bestandteil der Unternehmensstrategie. Dank des jüngsten Ausbaus der Photovoltaikanlage ist Sonnentor in der Lage, rund die Hälfte des Energiebedarfs selbst zu decken.

Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Jochen Danninger überzeugte sich im Rahmen eines Betriebsbesuches von den Angeboten und Leistungen:

„Sonnentor kann auf eine unglaubliche Erfolgsgeschichte zurückblicken und ist ein wichtiger Teil des Wirtschafts- und Tourismusstandortes Niederösterreich. Johannes Gutmann und sein Team haben in den letzten Jahrzehnten gezeigt, was mit Leidenschaft, Innovation und Weitblick möglich ist. Es freut mich, dass neben vielen nachhaltigen Investitionen vom Hochregallager aus Holz bis hin zur nachhaltigen Energieproduktion auch die Digitalisierung von Prozessen vorangetrieben wurde und das Unternehmen durch regelmäßige Investitionen für zukünftige Herausforderungen fit ist“.

„Unser Sonnentor steht stets allen offen, die sich dafür interessieren, wie Kreislaufwirtschaft und Gemeinwohl mit unternehmerischem Erfolg Hand in Hand gehen. Wir teilen gerne unsere Erfahrungen und hoffen dadurch andere zu inspirieren“, erklärt Sonnentor Gründer Johannes Gutmann. Die Sonnentor Kräuterhandels GmbH wurde im Jahr 1988 gegründet und zählt heute mit rund 60 Millionen Euro Umsatz zu den erfolgreichsten Unternehmen in Niederösterreich. Das Produktsortiment umfasst rund 900 Produkte und allein am Standort Sprögnitz werden 320 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. In Österreich, Deutschland und Tschechien wurden in Summe bereits über 500 Arbeitsplätze geschaffen. Die Vorteile für Mitarbeitende sind unter anderem das kostenlose Bio-Mittagessen, ein Gesundheitsförderungsprogramm, Produkt-Rabatte und eine eigene Kinderbetreuung in Sprögnitz.

Weitere Informationen: Büro Landesrat Jochen Danninger, Mag. Andreas Csar, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse