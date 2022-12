Kreativwettbewerb für Kinder: Große Preisverleihung im Mozarthaus Vienna

Erster Platz für die VS Tesarekplatz aus Wien mit einem Kunstwerk zu „Königin der Nacht & Co“

Wien (OTS) - Mit einer Rekord-Teilnehmer*innenzahl ging der Kreativwettbewerb für Kinder gestern in sein großes Finale: Im Mozarthaus Vienna, einem Unternehmen der Wien Holding, wurden die jungen Preisträger*innen im Rahmen einer Veranstaltung im Bösendorfer-Saal bekanntgegeben und geehrt. Aus mehr als 460 Einreichungen hatte eine Fachjury das Kunstwerk der VS Tesarekplatz für den ersten Platz ausgewählt, ein Bild der Königin der Nacht. Der tolle Gewinn: Die kreative Arbeit wird als Weihnachtskarte gedruckt und um die ganze Welt verschickt.



Neben den Hauptpreisträger*innen durften sich aber auch viele weitere junge Talente freuen, denn es gab noch mehr Preise zu vergeben, wie zum Beispiel die Teilnahme an spannenden Mozart-Workshops oder Packages mit verschiedenen Mozart-Artikeln.



„Das Mozarthaus Vienna veranstaltet den Kreativwettbewerb für junge Künstler*innen seit 2013. Insgesamt haben in den vergangenen Jahren mehr als 2.400 Kinder mit Begeisterung teilgenommen, darunter viele auch im Rahmen eines Klassen-Projektes oder einer Gruppenarbeit. Dieses Engagement zeigt, dass wir mit unserem Angebot viele junge Menschen für Kultur und Musik begeistern können“, erklärt Kurt Gollowitzer, Geschäftsführer der Wien Holding.



„Noch nie hatten wir so viele Einreichungen wie dieses Jahr“, freut sich Dr. Gerhard Vitek, Direktor des Mozarthaus Vienna. „Dem Mozarthaus Vienna ist es ein großes Anliegen, schon einem ganz jungen Publikum Mozart und seine Zeit näherzubringen. Dazu werden regelmäßig eigene Führungen oder Workshops angeboten oder auch zum Kreativwettbewerb eingeladen“, so Vitek weiter.



Auch die diesjährigen Gewinner*innen, die Schüler*innen der Klasse 4a der VS Tesarekplatz aus Wien, haben ein Gemeinschaftswerk eingereicht. Diesmal drehte sich alles rund um Mozart und seine Frauenfiguren, wie z. B. in der „Königin der Nacht“. Dabei waren der Kreativität und dem Ideenreichtum der jungen Künstler*innen keine Grenzen gesetzt und es entstanden tolle Werke, gebastelt, gemalt oder geformt.



Mozarthaus Vienna

Das Mozarthaus Vienna, ein Museum der Wien Holding, betreibt im einzigen erhaltenen Wiener Wohnhaus von Wolfgang Amadeus Mozart in der Domgasse 5, im ersten Wiener Gemeindebezirk unweit des Stephansdoms ein Museum und einen Konzertsaal, und ist mittlerweile ein anerkanntes Mozartzentrum, das sich mit Leben und Werk des Komponisten in all seinen Facetten beschäftigt. Seit der Eröffnung 2006 waren rund 2,3 Mio. Besucher*innen aus dem In- und Ausland im Mozarthaus Vienna zu Gast.

