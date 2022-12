Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf: Neue Primaria für Kinder- und Jugendabteilung

Etablierung einer kinderärztlichen Versorgung im Medizinischen Zentrum Gänserndorf (MZG) in Planung

St. Pölten (OTS/NLK) - Primaria Dr. Milana Unterweger-Jocic, MSc übernimmt mit 1.1.2023 die Leitung der Kinder- und Jugendabteilung mit Neonatologie am Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf. Infolge soll auch die kinderärztliche Versorgung im MZG ausgebaut werden.

Die vormalige Leiterin der Kinder- und Jugendabteilung, Prim. Prof. Dr. Jutta Falger, MBA hat nach über 15 Jahren das Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf verlassen und die ärztliche Leitung des größten Kinder-Rehabzentrums in Niederösterreich (Bad Erlach) übernommen. Mit 1.1.2203 wird daher Prim. Dr. Milana Unterweger-Jocic, MSc der Kinder- und Jugendabteilung mit Neonatologie vorstehen. Auch die Etablierung einer kinderärztlichen Versorgung im Medizinischen Zentrum Gänserndorf (MZG) ist für das kommende Jahr unter ihrer Ägide geplant. LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf freut sich: „Mit Primaria Dr. Unterweger-Jocic haben wir nicht nur eine hervorragende Kinderärztin für die Neubesetzung der Primararztstelle gefunden, sondern können auch den Ausbau der kinderärztlichen Versorgung im MZG vorantreiben. Diese geplante Erweiterung des Angebots stellt eine Investition in die Zukunft der medizinischen Versorgung im Bezirk Gänserndorf dar.“

Darüber zeigt sich auch Landtagsabgeordneter und Bürgermeister von Gänserndorf, René Lobner erfreut: „Der Ausbau des Angebots im MZG um eine kinderärztliche Versorgung ist für einen so schnell wachsenden Bezirk wie Gänserndorf unerlässlich. Dank der guten Zusammenarbeit mit der NÖ Landesgesundheitsagentur wird uns das im nächsten Jahr nun endlich gelingen.“

Dr. Unterweger-Jocic, MSc begann ihre Berufslaufbahn an der Medizinischen Universität Wien bzw. an der Karl-Franzens-Universität Graz. Der weitere Weg führte sie dann nach Niederösterreich an das Universitätsklinikum Tulln, wo sie die Ausbildung zur Kinderfachärztin absolvierte und bis zuletzt als Oberärztin tätig war.

Die Kinder- und Jugendabteilung des Landesklinikum Mistelbach betreut nicht nur Kinder und Jugendliche im stationären Bereich, sondern leistet mit einer Überwachungsstation für Frühgeborene ab der 29. SSW einen wertvollen Versorgungsauftrag für die Region Weinviertel. „Als zukünftige Primaria sehe ich meine Aufgaben aber nicht nur in der Versorgung der Patientinnen und Patienten im Klinikum, sondern auch in einer intensiven Zusammenarbeit mit dem niedergelassenen Bereich. Ein weiterer Schwerpunkt muss in die Ausbildung der jungen Kolleginnen und Kollegen gesetzt werden, denn die Zukunft liegt in deren Händen. All das Wissen und die Erfahrung, welches mein Team in Mistelbach aufgebaut hat, müssen weitergegeben werden und daher sehe ich mich hier in einer „Generationen-Vermittler-Rolle“, so Primaria Dr. Milana Unterweger-Jocic, MSc.

Auch der Ärztliche Direktor Dr. Christian Cebulla freut sich: „Mit Prim. Dr. Milana Unterweger-Jocic können wir unseren erfolgreichen Weg fortsetzen, um eine der besten Kinderabteilungen in Niederösterreich zu bleiben.“ Der NÖ LGA Vorstand Konrad Kogler sowie die Geschäftsführerin der Gesundheit Weinviertel GmbH, Katja Sacher betonen: „Prim. Dr. Unterweger-Jocics zahlreiche Qualifikationen, ihr großer Erfahrungsschatz und damit insgesamt die hohe Kompetenz werden den Anforderungen an dieses Primariat absolut gerecht."

