Brots präsentiert die erste Musik-NFT-Ausstellung der Welt während der Mailänder Musikwoche

Mailand (ots/PRNewswire) - Der von REALITY IS__ gestaltete Ausstellungsraum bot den Besuchern die Möglichkeit, Musik-NFTs von Pionierkünstlern des asiatischen Labels Fake Record zu entdecken.

MAILAND, 16. Dezember 2022 /PRNewswire/-- Die mobile Musik-NFT-App Brots veranstaltete im Rahmen einer neuen Zusammenarbeit mit REALITY IS__, einem in London ansässigen Designstudio, und Asian Fake, einem unabhängigen Plattenlabel mit Sitz in Mailand, die allererste Musik-NFT-Ausstellung.

Die Installation, die auf YouTube zu sehen ist, bot den Besuchern die einmalige Gelegenheit, sich mit Musik-NFTs auf immersive Weise auseinanderzusetzen. Im Rahmen der Mailänder Musikwoche informierte die Installation Künstler und Plattenlabels über die neue Dynamik, die Musik-NFTs in die Musikindustrie bringen.

Das musikalische NFT-Erlebnis trug den Titel „//REFRACTED SOUND" und beinhaltete Stücke von GINEVRA, Deriansky und ALDA, Pionierkünstlern des Plattenlabels Asian Fake. Zu jedem Song hat ein anderer visueller Künstler ein Video erstellt, das die unterschiedlichen Techniken und Bereiche illustriert und die Vielfalt und Möglichkeiten von NFTs zeigt.

„//REFRACTED SOUND war für uns eine hervorragende Gelegenheit, das Wissen über NFTs in der Musikbranche zu verbreiten und zu zeigen, wie sie von Nutzen sein können. Diese Initiative markierte auch den Beginn unserer Partnerschaft mit Asian Fake, einem Label, das auf seine Innovationen stolz ist, und wir freuen uns darauf, alle seine Künstler auf unserer Plattform begrüßen zu dürfen", erklärt Alessandro Marin, Mitbegründer und CEO von Brots.

„Während wir die Musik in den Mittelpunkt stellten, kombinierte //REFRACTED SOUND AV-Inhalte mit Szenografie, um ein visuelles Hörerlebnis zu schaffen. Räumlich nutzten wir die umgebende Architektur, um drei Zonen zu schaffen, in denen jeweils die Musik eines anderen Künstlers zu hören war, verstärkt durch atemberaubende visuelle Eindrücke", fasst Carola Migliore, Creative Co-Founder von REALITY IS__, zusammen.

Informationen zu Brots

Brots ist eine mobile App, die für Nicht-Krypto-Nutzer entwickelt wurde und es Künstlern ermöglicht, ihre NFT-Projekte zu veröffentlichen. Die Anwendung macht das Web3-Erlebnis für jedermann zugänglich, ermöglicht Zahlungen in Euro und die Erstellung von In-App-Wallets. Um Web2 und Web3 zu verbinden, experimentiert Brots mit neuen NFT-Anwendungen für die Musikindustrie.

www.brots.cloud

Informationen zu Realität IST__

REALITY IS__ ist ein Designstudio mit Sitz in London, das die Art und Weise, wie wir Kultur, Musik und Technologie erleben, erneuert.

www.reality-is.com

Informationen zu Asian Fake

Asian Fake ist ein unabhängiges Plattenlabel mit Sitz in Mailand, das 2017 von Filippo Palazzo und Yuri Ferioli gegründet wurde.

https://asianfake.com/

