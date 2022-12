Advent-Konzert am 17.12. im Bezirksmuseum Floridsdorf

Wien (OTS/RK) - Der Festsaal des Bezirksmuseums Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) ist der Schauplatz eines unterhaltsamen „Advent-Konzerts“: Am Samstag, 17. Dezember, ab 17.00 Uhr, sorgt das stimmgewaltige Vokal-Ensemble „Frauenchor Floridsdorf“ mit seinem vorweihnachtlichen Programm „Advent is a Leicht’n“ für Kurzweil. Künstlerische Leiterin der bewährten Gesangsgemeinschaft ist Eva Krapf. Melodische Darbietungen von Marlies Haslinger (Klavier) und Clemens Haslinger (Cello) plus teils heitere, teils anrührende Rezitationen von Gregor Oezelt runden den Klangbogen ab. Die Zuhörer*innen müssen sich an die geltenden Corona-Vorgaben halten und sollen „Eintrittsspenden“ entrichten (Fix-Betrag pro Person: 15 Euro). Nähere Auskünfte und Anmeldungen zu der Musik-Veranstaltung: Telefon 271 96 24, E-Mail eva.krapf@gmx.at.



Organisiert wird dieses Konzert durch die Vereinigung „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“. Informationen über Ausstellungen, Konzerte und sonstige Projekte im Bezirksmuseum Floridsdorf sind beim ehrenamtlich wirkenden Leiter, Ferdinand Lesmeister, unter der Telefonnummer 0664/55 66 973 einzuholen. E-Mails an den Bezirkshistoriker: bm1210@bezirksmuseum.at.

