„Meisterkonzerte St. Pölten“ 2022/2023

Noch weitere fünf Konzerte bis Juli 2023

St. Pölten (OTS/NLK) - Nach der Eröffnungsgala stehen bei den „Meisterkonzerten St. Pölten“ der Saison 2022/2023 bis Juli 2023 noch insgesamt weitere fünf Konzerte auf dem von Robert Lehrbaumer zusammengestellten Programm. Die nächsten drei sind wieder in einem kostengünstigen Weihnachtsabo zusammengefasst und präsentieren das Janoska-Ensemble, die Sopranistin Ildiko Raimondi, die Altistin Cornelia Sonnleithner, die Jazzsängerin und Kontrabassistin Nicki Parrot, den Vibraphonisten und Schlagzeuger Martin Breinschmid sowie Robert Lehrbaumer am Klavier:

Das Janoska-Ensemble wird dabei am 4. März 2023 im Großen Stadtsaal St. Pölten (D & C Hotel) mit „The Big B’s“ für „klassische Unterhaltung" sorgen. Auf dem Programm stehen dabei Melodien von Komponisten, deren Namen mit B beginnt: Béla Bartóks „Rumänische Volkstänze“, Johann Sebastian Bachs Doppelkonzert für zwei Violinen und Orchester als Jazz-Version, Hits von Dave Brubeck sowie Werke von Johannes Brahms und Leonard Bernstein.

Am 25. März 2023 kommt dann die Sopranistin Idilko Raimondi nach St. Pölten und singt, begleitet von Robert Lehrbaumer, solo und gemeinsam mit der Altistin Cornelia Sonnleithner „Lieder und Duette“ von Franz Schubert, Felix Mendelssohn Bartholdy, Johannes Brahms und Antonín Dvořák.

Zum Muttertag serviert die australische Jazzsängerin und Kontrabassistin Nicki Parrott am 14. Mai 2023 gemeinsam mit dem Vibraphonisten und Schlagzeuger Martin Breinschmid und dessen Band Hits von Nat King Cole, Irving Berlins „Dancing Cheek to Cheek“, „Somewhere over the Rainbow“, „Mr. Sandman, Bring Me a Dream“, „Besame Mucho", „Bei mir bist du schön“, „What a Wonderful World“ etc.

Außerhalb des Weihnachtsabos wird am 27. Mai 2023 mit dem Abend „Klavier + Tanz“ fortgesetzt, an dem die Pianistin Maria Radutu Kmpositionen von Frédéric Chopin, Igor Strawinsky, George Gershwin, Christoph Willibald Gluck und Sergei Rachmaninow spielt, zu denen Eno Peçi, Solotänzer des Balletts der Wiener Staatsoper, tanzt. Im Zuge der großen Open-Air-Abschlussgala am 15. Juli 2023 lädt Robert Lehrbaumer am Dirigentenpult mit dem Vienna International Orchestra wieder zum schon traditionellen Überraschungskonzert mit internationalen Solisten und Solistinnen.

Beginn im Großen Stadtsaal im D & C Hotel St. Pölten ist jeweils um 18.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02742/333-2601, e-mail karten @ st-poelten.gv.at und www.klangweile.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse