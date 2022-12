Insolvenzrechtsexpertin Dr. Andrea Fruhstorfer: Rasches Handeln ermöglicht nachhaltigen Neuanfang

Hotellerie und Gastronomiebetriebe aktuell besonders betroffen

Wien (OTS) - „ Steigende Energiekosten, Zurückhaltung der Konsumenten aufgrund der Inflation und massiver Arbeitskräftemangel - das sind die wesentlichen Ursachen für die existenzbedrohenden Probleme vieler Betriebe im Hotel- und Gastronomiebereich. Viele Betreiber berichten, dass Lokale weniger frequentiert werden und Gäste weniger Geld ausgeben. Zahlreiche Unternehmen haben aufgrund der Energiekrise die Preise erhöht - das ist aber nicht überall möglich. Das Dorfwirtshaus und die Beisln haben es unheimlich schwer, das sehe ich auch in meiner täglichen Arbeit “, so Rechtsanwältin Dr. Andrea Fruhstorfer von ecolaw Rechtsanwälte.

„ Die Sanierung von Gastronomiebetrieben wird immer schwieriger, weil einerseits die Situation schon vor oder durch die Corona Pandemie angespannt war, und andererseits die Menschen sparen müssen, aber möglichst wenig an ihrem Konsumverhalten ändern wollen. Während Urlaube demnach nicht verschoben werden, wird vor allem beim lebensnotwendigen, wie Essen, gespart “, so Dr. Andrea Fruhstorfer, und weiter: „ In der Hotellerie sind viele wegen den hohen Energiekosten in finanzielle Schwierigkeiten gekommen. Die Unternehmer können die höheren Kosten auch nicht auf die Gäste überwälzen, da die Zimmerpreise für die Wintersaison bereits festgelegt sind .“

„ Sollte sich der Betrieb in Schieflage befinden, ist es entscheidend, rasch zu handeln und professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Denn das vorrangige Ziel der Insolvenzordnung ist es, die Sanierung zu ermöglichen. Ein Sanierungsverfahren bietet die Chance für einen nachhaltigen Neuanfang, so man es auch tatsächlich nützt “, so Dr. Andrea Fruhstorfer und abschließend: „ Als Insolvenzrechtsexperten geht es bei unserer Arbeit um die existenzielle Zukunft von Unternehmen und diese Verantwortung nehmen wir bei ecolaw sehr ernst - wir bemühen uns stets um die individuell beste Lösung für unsere Klientinnen “.

Über ecolaw

ecolaw ist eine hochspezialisierte Kanzlei mit Fokus auf Insolvenz, Exekutions- und Immobilienrecht. Die vier Partner, Dr. Philipp Dobner, Dr. Andrea Fruhstorfer, Dr. Arno Maschke und Dr. Ute Toifl vereinen geballte Kompetenz und vielfältige Erfahrung aus mehr als 20 Jahren juristischer Tätigkeit. An den Standorten in Wien und Salzburg ist ecolaw für Privatpersonen oder Unternehmen aus dem In- und Ausland aktiv. Dabei beschränkt sich das Team nicht nur auf den juristischen Fall, sondern beleuchtet sämtliche Aspekte mit tiefgreifendem Verständnis für die Bedürfnisse aller Parteien. So kann stets rasch und zielgerichtet eine maßgeschneiderte Lösung gefunden werden.

