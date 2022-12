REMINDER: Montag, 19.12.2022, 9:20 Uhr: PK Präsentation World Energy Outlook mit Dr. Fatih Birol

Wien (OTS) - Der World Energy Outlook (WEO) ist die maßgeblichste Quelle für Analysen und Prognosen in der Energiewelt. Die Daten und Analysen der Internationalen Energieagentur (IEA) liefern seit 1998 kritische Einblicke in die globale Energieversorgung und -nachfrage und die Auswirkungen auf Energiesicherheit, Klimaziele und wirtschaftliche Entwicklung.

Im Rahmen der Pressekonferenz wird Dr. Fatih Birol, Exekutivdirektor der Internationalen Energieagentur (IEA), zentrale Ergebnisse des WEO 2022 präsentieren.

Datum: 19.12.2022

Ort: Festsaal der TU Wien (1. Stock), Karlsplatz 13, 1040 Wien

Zeit: 9:20 Uhr

Die Präsentation wird in englischer Sprache stattfinden, Fragen können auf Deutsch gestellt werden.

Medienvertreter:innen sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter presse @ klimafonds.gv.at

Im Anschluss an die Pressekonferenz findet im Kuppelsaal der TU Wien die Präsentation des World Energy Outlooks mit Dr. Birol statt. Die Veranstaltung kann via Livestream (09:55-12:00 Uhr) verfolgt werden und findet in englischer Sprache statt: https://tinyurl.com/265azwxr

Rückfragen & Kontakt:

Klima- und Energiefonds

Mag. Katja Hoyer

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

+43/1/5850390-23

katja.hoyer @ klimafonds.gv.at

www.klimafonds.gv.at