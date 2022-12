TKG protestiert gegen das politische Gerichtsurteil gegen Imamoglu

Wegen des Wortes „Ahmak“ ( Albern, Dämlich) darf man Istanbuler Bürgermeister Imamoglu nicht von jedem politischen Amt ausschließen.

Wien (OTS) - Der Bürgermeister von Istanbul, Ekrem Imamoglu, ist wegen des Wortes

„Ahmak“, das er nach den Istanbuler Wahlen 2019 verwendet hat, was in deutscher Sprache mit "Albern, Dämlich, Blöd“ übersetzt werden kann (nicht mehr aber auch nicht weniger), vorgestern wegen Beleidigung der Wahlbehörde zu einer Haftstrafe und einem Politikverbot verurteilt worden. Mit dem Urteil ist Imamoglu faktisch künftig von jedem politischen Amt ausgeschlossen.

Die Türkische Kulturgemeinde in Österreich (TKG) findet aber die „AKP -Partei-Gerichts-Entscheidung bzw. juristischen Coup “ am 14.12.2022 durch das AKP-Präsidialsystem in der Türkei, in der de facto die Gewaltentrennung aufgehoben wurde, sehr politisch und protestiert in aller Schärfe.

Die Entscheidung führt unter den Menschen aus der Türkei in Österreich, die auch an den Wahlen in der Türkei im Juni 2023 teilnehmen können, aufgrund des Wahlsystems zu kontroversen Diskussionen.

Fakt ist, dass ein Wahlpropagandaverbot im Ausland in der Türkei mit dem Titel „Jede Art von Propaganda im Ausland, an Auslandsvertretungen und Zolltoren ist verboten“ noch aktuell ist. Seitens der Türkei besteht damit in Österreich und in der EU ein Wahlpropagandaverbot.

TKG bedauert die Imamoglu Entschädigung und verurteilt die politische AKP-Entscheidung scharf. Auf der anderen Seite darf Österreich weder ein Hinterland noch Selbstbedienungsladen für Auslandswahlen aus der Türkei werden, die leider automatisch Hetze, Hass und Grabenkämpfe verursacht und Integration und Zusammenleben in Österreich großen Schaden zufügt.



Rückfragen & Kontakt:

Türkische Kulturgemeinde in Österreich(TKG)

Tel.:01/513 76 15-0

a.sel @ turkischegemeinde.at

http://www.turkischegemeinde.at