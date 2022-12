Christbäume: 45 Euro für zwei Meter

Graz (OTS) - Auch bei den Christbaumpreisen ist die Teuerung zu bemerken: Die Zwei-Meter-Nordmanntanne wurden im Vergleich zum Vorjahr um knapp 6 Euro teurer. In die Erhebung der Arbeiterkammer flossen heuer die Preise an 23 Verkaufsplätzen im Handel und bei Standlern ein. Neben dem Preis wurde die Herkunft erhoben.



Die Gartencenter-Kette Dehner hat ausschließlich Ware aus Deutschland. Zwei Anbieter verkaufen sowohl österreichische, als auch ausländische Ware (OBI und Gartencenter Neuhold). Die ausländischen Bäume kommen größtenteils aus Deutschland, Dänemark und den Niederlanden. Die österreichischen Bäume kommen aus den Bundesländern Burgenland, Niederösterreich und der Steiermark. Die Standler bieten hauptsächlich österreichische, zumeist steirische Waren an.

Preis hängt von Höhe und Qualität ab

Die Preise der eineinhalb Meter hohen Nordmanntannen liegen zwischen 18,90 und 44,99 Euro – durchschnittlich betragen sie 31 Euro. Für die Zwei-Meter-Bäume zahlen Konsumentinnen und Konsumenten zwischen 28,90 und 65 Euro, im Schnitt 44,51 Euro. „Die Preise für die Zwei-Meter-Nordmanntanne sind im Vergleich zum Vorjahr um 5,88 Euro bzw. 15,21 Prozent gestiegen“, bilanziert AK-Marktforscherin Andrea Büdenbender.

Der billigste Baum, den das Team der AK-Marktforschung ausfindig gemacht hat, liegt bei 7 Euro für bis zu einem Meter, der teuerste liegt bei 99 Euro für zwei bis drei Meter. „Die Angaben sind aber durchwachsen: Ist der Ein-Meter-Baum sehr schön, reicht der Preis bis 25 Euro. Ist der große Baum nicht so schön, erhält man ihn bereits um 32 Euro, sodass der Preis offenbar von Baum zu Baum variiert“, erklärt Büdenbender.

Holzkreuze

Holzkreuze werden zwischen 2 und 15 Euro angeboten, wobei diese aber auch gratis sein können, wenn man den Baum dort kauft. Bis auf zwei Händler ist das Zuspitzen kostenlos. Das Vernetzen ist meistens nicht zu bezahlen.

Banderole als Hinweis auf Herkunft

Christbäume aus der Steiermark erkennt man an der rot-weiß-roten Banderole mit dem Hinweis „Baum aus der Heimat“ und der Aufschrift „Steirischer Christbaum“. Wobei die Banderole oft nicht angebracht ist, wie die AK-Marktforschung feststellte.

Damit die Tanne zum Weihnachtsfest noch frisch aussieht, sollte der Baum nach dem Kauf kühl, aber frostsicher gelagert werden. Je heller die Schnittfläche ist, desto frischer ist der Baum.



Alle Unterlagen finden Sie unter www.akstmk.at/presse



