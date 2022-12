NÖAAB fordert Ausweitung der steuerbegünstigten Überstunden

„Menschen, die mehr leisten wollen, sollen dies auch am Konto spüren“

St. Pölten (OTS) - „Viele Menschen wollen und einige müssen derzeit mehr leisten und diese Leistung soll sich auch bezahlt machen! Statt 10 sollen künftig 20 Überstunden pro Monat steuerbegünstig sein“, fordert Christiane Teschl-Hofmeister, Landesobfrau des Niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes (NÖAAB).

Derzeit können die ersten 10 Überstunden, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verrichten, steuerbegünstigt ausbezahlt werden. Allerdings nur bis zu einem Wert von 86 Euro, welcher seit dem Jahr 2009 nicht mehr angepasst wurde. „Gerade aktuell ist die Erhöhung auf 20 Stunden und einen Wert von 200 Euro besonders wichtig. Wir haben derzeit einen Arbeitskräftemangel, daher steigt der Bedarf an Überstunden. Gleichzeitig sind viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch von sich aus bereit Überstunden zu machen“, erklärt NÖAAB Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister.

Mit der Ökosozialen Steuerreform und der Abschaffung der Kalten Progression, also der schleichenden Steuererhöhung, sind bereits wichtige Schritte gesetzt worden, so NÖAAB Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister und weiter: „Wir brauchen noch weitere Schritte, damit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mehr Netto vom Brutto bleibt. Die Besteuerung von Überstunden muss weiter reduziert werden. Leistungswillige müssen belohnt werden und sollen ihren Einsatz auch am Konto spüren.“

Konkret sind derzeit bis 10 Überstunden pro Monat steuerfrei, dies ist mit maximal 86 Euro gedeckelt. Der NÖAAB setzt sich dafür ein, dass die Grenze auf 20 Stunden und 200 Euro angepasst wird. Zuletzt gab es eine Erhöhung 2009, damals wurde der Maximalbetrag von 43 auf 86 Euro verdoppelt. 2021 wurden laut Statistik Austria alleine in Niederösterreich rund 1,3 Milliarden Stunden gearbeitet, davon waren 38,5 Millionen Stunden Überstunden. „An diesen Zahlen sieht man wie viel die blau-gelbe Arbeitnehmerschaft leistet. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind leistungswillig, das soll sich für sie auch auszahlen. Für uns, als bürgerliche Arbeitnehmervertretung, ist klar: Leistung muss belohnt werden. Deswegen braucht es die Ausweitung der steuerbegünstigten Überstunden, um ein Zeichen der Anerkennung zu setzen und jene zu unterstützen, die mehr leisten wollen“, so die Landesobfrau abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

NÖAAB

Matthias Zagler

+43 664 839 74 42

matthias.zagler @ noeaab.at