Falstaff meldet zehn Prozent Umsatzplus

Größtes Magazin für kulinarischen Lifestyle vermeldet Rekordjahr. Diversifizierung und Digitalisierung als Schlüssel zum Erfolg.

Wir werden heuer mit einem Gruppenumsatz von rund 33 Millionen Euro und einem EBITDA von rund acht Prozent abermals ein Rekordjahr bei Falstaff erreichen Wolfgang M. Rosam, Herausgeber, Falstaff 1/2

It‘s all about community Wolfgang M. Rosam, Herausgeber, Falstaff 2/2

Wien (OTS/LCG) - Der österreichische Magazinmarkt leidet. Aber offensichtlich sind nicht alle Magazine betroffen. Während Wienerin und Diva mit Jahresende eingestellt werden, es bei Profil zu einschneidenden Veränderungen in der Führung kommt, vermeldet Falstaff ein Umsatzplus von zehn Prozent.

„Wir werden heuer mit einem Gruppenumsatz von rund 33 Millionen Euro und einem EBITDA von rund acht Prozent abermals ein Rekordjahr bei Falstaff erreichen“ , sagt Wolfgang M. Rosam, Herausgeber und Mehrheitseigentümer von Österreichs grösstem Genussverlag.

Genuss gefragter denn je

Falstaff beschäftigt 110 Mitarbeiter und ist sowohl in Österreich als auch in Deutschland und der Schweiz in seiner Nische Marktführer. Mit 85.000 Abonnenten im gesamten deutschsprachigen Raum steht der Verlag auf festen Beinen. Zudem erscheint das Magazin mit Falstaff International seit diesem Jahr auch in englischer Sprache und liegt weltweit auf den großen Flughäfen auf.

Erfolgsgeheimnis: Diversifizierung und Digitalisierung

„It‘s all about community“ , sagt Rosam und verweist darauf, dass man heutzutage Magazine oder Medien nicht nur einfach konsumiert, sondern der jeweiligen Community angehören möchte. So betreibt Falstaff mit 20.000 Mitgliedern in Österreich und 10.000 Mitgliedern in Deutschland Europas größten Gourmetclub.

Die Hauptinvestitionen bei Falstaff gehen in die Digitalisierung und Diversifizierung. Neben dem führenden Magazin für kulinarischen Lifestyle zählen mit Falstaff Living auch ein Designmagazin, das seit diesem Jahr auch in der Schweiz erscheint, Falstaff Rezepte, das Reisemagazin Falstaff Travel sowie das B2B-Branchenmagazin Falstaff Profi zum Portfolio des Genussverlags.

Über Falstaff

Falstaff ist mit einer Auflage von rund 142.000 Exemplaren das größte Magazin für kulinarischen Lifestyle im deutschsprachigen Raum. Die Mediaanalyse 2021/22 attestiert Falstaff eine Reichweite von 2,7 Prozent. Falstaff.at ist das reichweitenstärkste Wein- und Genussportal Österreichs und verzeichnet über 490.000 Unique User laut Österreichischer Web Analyse (Oktober 2022). Die Falstaff-Genussdatenbank umfasst über 150.000 Weine mit Bewertungen, knapp 21.000 Restaurants, 2.700 Hotels, 1.300 Cafés, die besten Wein- und Cocktailbars Österreichs und über 2.000 Vinotheken. Auch auf dem Social-Media-Sektor ist Falstaff führend und kann auf eine lebendige Community mit über 210.000 Facebook-Freunden sowie über 110.000 Instagram-Followern verweisen. Weitere Informationen auf falstaff.com



