Mitglied des TransferJet Consortium führt Feldversuche mit dem Content-Distribution-Service in Indien durch und verbreitet Filme und Spiele mithilfe der drahtlosen Datenübertragungs-Technologie von TransferJet X

Im November 2022 wurde von HRCP Research and Development Partnership (im Folgenden „HRCP R&D"), einem Mitglied des in Tokio ansässigen TransferJet Consortium (im Folgenden „TJC"), ein Feldversuch mit einem Hochgeschwindigkeits-Content-Distribution-Service an mehreren U-Bahn-Stationen in Neu-Delhi, Indien, durchgeführt. Der Service ermöglicht es Benutzern, Filme und Spiele mit extrem hoher Geschwindigkeit herunterzuladen, indem sie einfach die verwendeten Geräte berühren.

Übersicht des Versuchs:

Mit einem im TransferJet X installierten Dongle, der an ein Android-Smartphone angeschlossen ist, können die Teilnehmer ihre Lieblingsinhalte in einer von HRCP R&D entwickelten App auswählen. Durch Berühren eines Touchpoints (Übertragungsgerät) an einer Station wird der ausgewählte Inhalt, z. B. ein zweistündiger HD-Film, in 2 Sekunden übertragen. Der Inhalt ist durch Digital Rights Management (DRM) geschützt. HRCP R&D entwickelt die SoC-Technologie (System-on-a-Chip) von TransferJet X (https://www.hrcp.jp/en ).

Das TJC hat eine Gruppe beim IEEE geleitet, die erfolgreich die Änderung der Norm IEEE 802.15.3e entwickelt hat, sowie eine Gruppe beim ITU Radiocommunication Sector (ITU-R), die erfolgreich die Norm M.2003-2 als Empfehlung entwickelt hat. Basierend auf beiden Normen veröffentlichte das TJC im Mai 2022 den technischen Standard von TransferJet X mit Funk im Millimeterwellenbereich von 60 GHz. Dieser Standard ermöglichte eine höhere Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 13,1 Gbit/s bei gleichzeitig einfacher Bedienung sowie die Übertragung von Inhalten mit extrem hohem Volumen wie 4K-Video oder VR. Darüber hinaus wurde die erforderliche Zeit für den Verbindungsaufbau auf 2 ms oder weniger reduziert, was neue Nutzungsszenarien ermöglicht, wie z. B. die Bereitstellung von Inhalten beim Passieren eines Ticket-Gates.

TransferJet Consortium wurde im Jahr 2008 gegründet, um die Technologie, Produkte und Dienstleistungen der drahtlosen Technologie von TransferJet zu entwickeln. Im Jahr 2011 wurde das Konsortium in einen eingetragenen Verein umgewandelt. Es konzentriert sich auf die Entwicklung von Spezifikationen, Verfahren und Tools zur Prüfung der Konformität sowie auf Marketingaktivitäten.

*TransferJet und die dazugehörigen Logos sind vom TransferJet Consortium lizenziert.

