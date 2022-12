Guizhou Satellite TV veröffentlichte ein Video: Musikalische Reise internationaler Studentin Beloved Mebhena aus Simbabwe in Dong-Dorf, Congjiang, Guizhou

Guiyang, China (ots) - Congjiang liegt im Südosten der Provinz Guizhou, China. Hier gibt das Dorf Zhanli, das bekannt als "Xanadu" ist und Dong-Dorf Xiaohuang, ein nah und fern berühmtes Dorf für Dong-Lieder, und Jiabang-Terrassen, eine der vier schönsten Terrassen Chinas.

Die von Guizhouer Satellitenfernsehen produzierte Kurzvideoserie "Be My Guest" lädt Ausländer in Form einer Reality-Show zum Besuch in Guizhou ein, um ihr wirkliches Leben vor Ort aufzuzeichnen. In dieser Folge kam kürzlich eine internationale Studentin namens Beloved Mebhena aus Simbabwe ins Dorf Zhanli, Congjiang, Guizhou, um ihren Dong-Freund Wu Xinping zu besuchen, in der Hoffnung, echte Guizhou-Volksmusik hier zu lernen. Im Dong-Dorf hat Beloved Mebhena mit Pan Sayinhua, der repräsentativen Erbin des Dong-Liedes des Nationalen Projekts zum immateriellen Kulturerbe, das Großartige Lied des Dong-Volks zu singen gelernt hat und folgte Wu Xinping, um an der Veranstaltung "Xing Ge Zuo Yue" teilzunehmen, bei der sich junge Dong-Leute Zuneigung ausdrücken, ferner besuchte sie auch die märchenlandähnlichen Jiabang-Terrassen in Congjiang.

Die Jiabang-Terrassen sind ein visuelles Fest, das Xinping Beloved Mebhena bereitstellte. Die Melodie des Dong-Liedes ist tief im Kopf von Beloved Mebhena geblieben. Diese musikalische Reise ermöglichte es Beloved Mebhena, ihren Wunsch zu verwirklichen. Sie sagte, dass sie Dong-Lieder sehr mag, und sie hat das leidenschaftliche Dong-Volk hier auch gerne, und gleichzeitig fühlte sie das Glück, das die Musik ihr bringt.

YouTube-Link: https://youtu.be/nw6Jt5yaSd4