FPÖ – Fürst: Völkermord-Gedenken ist Anstoß, einen Beitrag zum Frieden in der Ukraine zu leisten

Wien (OTS) - „Zu Beginn der dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts setzte das kommunistische Sowjet-Regime unter Stalin rücksichtslos die Zwangskollektivierung der Bauernschaft um. Bauern wurden verfolgt, deportiert und in Kolchosen gezwungen, wo sie so große Teile ihrer Ernte abliefern mussten, dass sie ihre Familien nicht mehr ernähren konnten. Bis zu 7 Millionen Menschen in der Ukraine wurden durch Hunger ermordet, ihr Tod wurde barbarisch von Stalin herbeigeführt und vom Sowjet-Regime erbarmungslos beobachtet“, sagte die Menschenrechtssprecherin der FPÖ, NAbg. Susanne Fürst, heute anlässlich des Gedenkens 90 Jahre nach dem ‚Holodomor‘ in der Ukraine, das der Nationalrat zum Anlass nimmt, eine von allen Parteien getragene Entschließung zur Verhinderung von Hunger und Mangel als Kriegswaffe gegen die Zivilbevölkerung zu beschließen.

„Wir gedenken, weil sich dieses unmenschliche Verbrechen zum 90. Mal jährt, aber auch weil dieses Thema durch den aktuellen Krieg in der Ukraine zusätzliche Brisanz erhält. Daher sollten wir alle unser Möglichstes tun, um einen Beitrag zum Frieden zu leisten“, mahnte Fürst.

