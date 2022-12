15 Jahre "Suppe mit Sinn"

Jubiläumsfeier der Wiener Tafel unter dem Motto "Heiße Suppe für soziale Wärme"

Suppe mit Sinn“ ist eine ganz wichtige Aktion mit einem besonderen Ziel – es ist großartig, was die österreichischen Tafeln tagtäglich für Menschen, die in Not geraten sind, leisten Alexandra Palla, Autorin und Initiatorin des Austrian Food Blog Awards 1/2

Gerade in Zeiten von Inflation, Energiekrise und genereller Unsicherheit in so vielen Bereichen hat unsere Hilfsaktion für die Versorgung armutsbetroffener Menschen neue Brisanz erreicht Alexandra Gruber, Geschäftsführerin der Wiener Tafel 2/2

Wien (OTS) - Gemeinsam mit Gastro-Fachgruppenobmann der Wirtschaftskammer Wien (WKW) Peter Dobcak, Schauspielerin Konstanze Breitebner, Austrian Food-Blog Award-Initiatorin Alexandra Palla und weiteren Gästen aus Gastronomie und Wirtschaft sowie den wichtigsten Wegbegleiter:innen und „Suppe mit Sinn“-Botschafter:innen der letzten 15 Jahre lud die Wiener Tafel zum Jubiläumsfest unter dem Motto „Heiße Suppe für soziale Wärme“ ins TIAN Bistro am Spittelberg. Anlässlich des 15-jährigen Bestehens der erfolgreichen Winterhilfsaktion bedankte sich Geschäftsführerin Alexandra Gruber im Rahmen der Feierlichkeiten bei Gastronom:innen, ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen sowie prominenten Unterstützer:innen – unter anderem mit der Prämierung der „Suppe des Jahres 2022“, einer legierten Linsensuppe.

Seit 2007 engagieren sich durchschnittlich über 200 Lokale pro Jahr bei der Winterhilfsaktion „Suppe Mit Sinn“– und das mit einem einfachen, jedoch wirkungsvollen Prinzip: Auf den Speisekarten der an der Aktion teilnehmenden Restaurants wird eine Suppe den österreichischen Tafeln gewidmet. Pro verkaufter Suppe fließt 1 Euro als Spende an die österreichischen Tafeln, womit die Versorgung von armutsbetroffenen Menschen in ganz Österreich unterstützt wird. Durch die Aktion, die vor 15 Jahren von der Wiener Tafel ins Leben gerufen und die mittlerweile von der Pannonischen, der Flachgauer sowie den Tafeln des Tiroler Roten Kreuzes auch erfolgreich in die Bundesländer transferiert wurde, sind so seit 2007 insgesamt bereits 500.000 Suppen von den teilnehmenden Gastronomiebetrieben serviert worden. „Durch unsere Winterhilfsaktion möchten wir sensibilisieren und ein Bewusstsein für die Situation, für die individuellen Schicksale der Menschen in Not schaffen. Gerade in Zeiten von Inflation, Energiekrise und genereller Unsicherheit in so vielen Bereichen hat unsere Hilfsaktion für die Versorgung armutsbetroffener Menschen neue Brisanz erreicht “, so Alexandra Gruber, Geschäftsführerin der Wiener Tafel im Rahmen des 15-Jährigen „Suppe mit Sinn“ Jubiläums. Durch die Veranstaltung führte die Autorin und Initiatorin des Austrian Food Blog Awards, Alexandra Palla: „Suppe mit Sinn“ ist eine ganz wichtige Aktion mit einem besonderen Ziel – es ist großartig, was die österreichischen Tafeln tagtäglich für Menschen, die in Not geraten sind, leisten “, ergänzt Palla.





