TV-Jahresrückblick des ORF Kärnten: „Kärnten heute – Das war 2022“

Am 19. Dezember um 20.15 Uhr in ORF 2/K

Wien (OTS) - Das zu Ende gehende Jahr 2022 hat auch in Kärnten wieder vieles verändert und bewegt. Der ORF Kärnten greift die wichtigsten Ereignisse und Themen in einem Jahresrückblick am 19. Dezember um 20.15 Uhr in ORF 2/K auf. Angela Ellersdorfer-Truntschnig und Bernhard Bieche halten Nachschau und sprechen mit Betroffenen und Fachleuten.

Das Unwetter im Gegendtal Ende Juni hatte verheerende Folgen. Angela Ellersdorfer-Truntschnig hält Nachschau in Arriach und Treffen und spricht mit betroffenen Bewohnerinnen und Bewohnern. Der Klimawandel und seine Auswirkungen auf Kärnten stehen im Mittelpunkt des Gesprächs von Bernhard Bieche mit Meteorologen Gerhard Hohenwarter.

Auch die Folgen des Ukraine-Krieges sind Thema in der Sendung. „Kärnten heute“ besucht die Ukrainehilfe, trifft eine ukrainische Familie, die nach Kärnten geflüchtet ist und hier nun lebt und arbeitet und spricht mit Wirtschaftsforscher Eric Kirschner von Joanneum Research über die Teuerung und wirtschaftliche Auswirkungen.

Nach zwei Jahren mit vielen Einschränkungen hat sich im gesellschaftlichen und kulturellen Leben wieder beinahe Normalität eingestellt. Doch Kulturschaffende spüren sehr wohl Veränderungen. Angela Ellersdorfer-Truntschnig besucht eine Probe des Grenzlandchores Arnoldstein ebenso wie das klagenfurter ensemble. Und die junge Band „Sinn“ spielt mit Verena Wagner im neuen Kärnten-Museum ihren Erfolgssong „Gehst du mit mir“.

Der Flughafen Klagenfurt und seine Zukunft waren heuer politisches Dauerthema. Auch dazu gibt es eine Reportage und Interviews. Die Sendung blickt zurück auf große sportliche Erfolge von Kärntnerinnen und Kärntnern im zu Ende gehenden Jahr, besucht Doppel-Olympiasiegerin Anna Gasser zu Hause in Millstatt und Spitzenschwimmer Heiko Gigler (Staffel-Bronze bei der Schwimm-Europameisterschaft) beim Training.

„Kärnten heute – Das war 2022“ wird am Montag, 19. Dezember, 20.15 Uhr in ORF 2/K ausgestrahlt.

