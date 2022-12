FPÖ – Ecker: Rückwirkende PR-Aktionen für ÖVP und Grüne wichtiger als Kampf gegen Gewalt an Frauen

FPÖ fordert mehr Ursachenforschung, um effektivere Maßnahmen setzen zu können

Wien (OTS) - „Am 25.11. begannen die jährlichen 16 Tage gegen Gewalt, die dann letzten Samstag endeten. Dazu startete die Regierung eine Informationsoffensive gegen Gewalt an Frauen und Kindern. Das ist grundsätzlich begrüßenswert, diese Idee jetzt rückwirkend als PR-Aktion in Form eines Antrages hier im Hohen Haus zur Abstimmung zu bringen, ist aber beschämend. Gewalt gegen Frauen und Kinder muss natürlich besser bekämpft werden, aber glaubwürdige Regierungsarbeit sieht anders aus. Der Kampf gegen Gewalt an Frauen wird von dieser Bundesregierung noch immer nicht mit der Ernsthaftigkeit geführt, welche sich die Frauen aber verdient hätten “, so die FPÖ-Frauensprecherin NAbg. Rosa Ecker den Antrag von ÖVP und Grünen „Umsetzung einer umfassenden Informationsoffensive gegen Gewalt an Frauen und Kindern“ in ihrem heutigen Debattenbeitrag.



„Das große Problem der importierten Gewalt habe ich im Plenum immer angesprochen und wurde dafür hart kritisiert. Die Studie bestätigt nun aber, dass 40 Prozent der Täter über einen Migrationshintergrund verfügen. Dass sich Frauen in Österreich nicht mehr sicher fühlen, ist eine Tatsache - egal ob am Bahnhof, im Parkhaus, im Park oder auf der Straße. Hier ist Ministerin Raab als Frauen- sowie auch als Integrationsministerin gefordert, endlich Maßnahmen zu setzen, damit sich Frauen im öffentlichen Raum wieder sicher bewegen zu können“, replizierte Ecker auf die von der Bundesregierung präsentierte Statistik zu den Femiziden in Österreich.



„Gewalt beginnt nicht mit Mord, sondern viel subtiler und endet meistens erst, wenn die Frau den Mut aufbringt, bei der Haustür hinausgeht und nie mehr zurückkommt. Warum machen Frauen das nicht? Was braucht es? Was hilft? Was rettet Leben? Was kann neben mehr Geld im Gewaltschutz, mehr Präventionsbeamte oder der Kassabon-Initiative im Handel noch helfen? Eine Möglichkeit wäre Ursachenforschung, eine Studie mit einer Befragung zu Gewalterfahrungen, die sich mit dem sogenannten Dunkelfeld häuslicher und sexualisierter Gewalt befasst. Das, was wir allgemein als Dunkelziffer anführen, aber nicht explizit erklären können. Die Ergebnisse könnten uns helfen, zielgenaue Maßnahmen zu setzen, damit Hilfsangebote und Opferschutzangebote genauso ansetzen, dass sie hilfreich sind. Aber auch um präventive Hilfen anbieten zu können, damit Frauen eine Chance haben“, forderte die freiheitliche Frauensprecherin in ihrem Antrag „Durchführung einer Dunkelfeldstudie zu Gewalt gegen Frauen“, welcher aber von den Regierungsparteien abgelehnt wurde.

