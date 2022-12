Grüne Wirtschaft: Freude über vorbildliches Filmfördermodell

Vom Nationalrat beschlossenes Fördermodell trägt Handschrift der Grünen Wirtschaft

Wien (OTS) - Heute hat der Nationalrat ein neues, innovatives Fördermodell für die Filmbranche beschlossen. Wesentlich mitgestaltet hat es Alexander Dumreicher-Ivanceanu von der Grünen Wirtschaft, Obmann des Fachverbands für Film- und Musikwirtschaft in der WKÖ.

Alle Seiten sind sich einig: Die heute vom Nationalrat beschlossene Filmförderung ist ein Meilenstein für die gesamte Branche in Österreich, die seit Jahren auf einen neuen Impuls wie diesen gewartet hat. In Kraft treten wird das neue Fördermodell bereits am 1. Jänner 2023.

„Unser Fördermodell positioniert Österreichs Filmwirtschaft international weit vorne: Alle Formate von Kino über Fernsehen, Streaming und VR bis zur Service- und Postproduktion profitieren davon. Das wird zu mehr Investitionen führen und das hohe kreative Potenzial der österreichischen Filmszene stärken“, so Dumreicher-Ivanceanu.

Förderbonus bei Nachhaltigkeit und hohem Frauenanteil

Besonders erfreulich sind der Grüne Bonus für nachhaltige, klimafreundliche Produktionen und die Zusatzfinanzierung für Projekte mit hohem Frauenanteil. „Damit unterstützen wir ganz bewusst eine innovative und zukunftsorientierte Entwicklung der Filmbranche und des Kreativstandorts Österreich“, betont Dumreicher-Ivanceanu.

Abschließend halten Sabine Jungwirth, Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft, und Dumreicher-Ivanceanu fest: „Die Grüne Wirtschaft wird sich weiter für innovative Fördermodelle einsetzen, die konkrete Wirtschaftsförderung mit gesellschaftlichem und umweltpolitischem Mehrwert verbinden.“





