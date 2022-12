Land NÖ unterstützt Gemeinden bei Investitionen im Kindergarten- und Schulbereich mit 5,3 Millionen Euro

LR Teschl-Hofmeister: Gemeinden investieren trotz angespannter Kosten- und Beschaffungssituation in die bauliche und technische Ausrüstung

St. Pölten (OTS/NLK) - Heute tagten unter dem Vorsitz von Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister die Gremien des NÖ Schul- und Kindergartenfonds. In der Sitzung wurden umfassende Förderungen für Gemeinden bei Bauvorhaben an Schul- und Kindergartengebäuden beschlossen.

„Insgesamt lagen 185 Projekte aus den Gemeinden mit einem Gesamtinvestitionswert von rund 20 Millionen Euro zur Abstimmung vor. Das Land NÖ unterstützt die Kommunen über den NÖ Schul- und Kindergartenfonds mit Förderungen in Höhe von mehr als 5,3 Millionen Euro“, erklärt Teschl-Hofmeister. „Das Land und die Gemeinden zeigen hier einmal mehr, dass es im Kindergarten- und Schulbereich eine starke Partnerschaft in Niederösterreich gibt“, so die Landesrätin.

13 geförderte Projekte betrafen Baumaßnahmen von jeweils mehr als 100.000 Euro an Kindergarten- und Schulgebäuden. Insgesamt wird allein mit diesen Projekten ein Gesamtinvestitionsvolumen von mehr als 14,5 Millionen Euro ausgelöst. Das Land NÖ unterstützt mit Annuitätenzuschüssen in Höhe von rund vier Millionen Euro.

„Ich bin den Gemeinden dankbar, dass sie trotz der derzeit angespannten Kosten- und Beschaffungssituation bei Bauprojekten so umfassend und flächendeckend in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen investieren wollen. Wir unterstützen sie bei diesen Maßnahmen sehr gerne, denn damit werden die räumlichen Voraussetzungen für moderne, qualitätsvolle Bildung und Betreuung in unserem Bundesland geschaffen“, so Christiane Teschl-Hofmeister.

