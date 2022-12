Präsentation des Jubiläumsbandes „20 x 5 = 100“

20 Jahre Museum NÖ in St. Pölten und 5 Jahre Haus der Geschichte

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Museum Niederösterreich in St. Pölten wurde am heutigen Donnerstag das Buch „20 x 5 = 100“ präsentiert: Das dreibändige Werk berichtet auf 592 Seiten über 20 Jahre Museum Niederösterreich am Standort St. Pölten, über fünf Jahre Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich und über 20 Jahre Haus für Natur im Museum Niederösterreich.

Der Jubiläumsband erinnert daran, dass vor genau zwei Jahrzehnten der Neubau des NÖ Landesmuseums im Kulturbezirk in St. Pölten eröffnet wurde. Im Herbst 2017 wiederum trat das Museum in St. Pölten erstmals unter der neu geschaffenen Marke Museum Niederösterreich auf und vereint seither das neu ins Leben gerufene Haus der Geschichte und das Haus für Natur in einem Gebäude. Somit dürfen sowohl das Museum Niederösterreich am Standort St. Pölten (20 Jahre) als auch das Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich (5 Jahre) heuer einen runden Geburtstag feiern.

Das im Eigenverlag erschienene und im Museumsshop erhältliche Buch widmet sich nicht nur den faszinierenden Ausstellungen, die in diesen 20 Jahren auf insgesamt 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche zu sehen waren, sowie den Veranstaltungen und Persönlichkeiten, die in dieser Zeit für bewegende Momente sorgten, sondern geht u. a. auch der Frage nach, was die Mission eines Museums in Zeiten von Klimawandel und Krieg in Europa heute ist.

Nähere Informationen beim Museum Niederösterreich unter 02742/908090-0, e-mail info @ museumnoe.at und www.museumnoe.at.

