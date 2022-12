„Steiermark heute – Das war 2022“

Am 19. Dezember um 20.15 Uhr in ORF 2/St

Wien (OTS) - Am kommenden Montag, dem 19. Dezember, stehen neun lokal ausgestrahlte „Bundesland heute – Das war 2022“-Sendungen auf dem ORF-Hauptabendprogramm. Kathrin Ficzko und Robert Neukirchner präsentieren im steirischen ORF-Fernsehen den „Steiermark heute“-Jahresrückblick – u. a. mit ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz, Caritas-Steiermark-Direktorin Nora Tödtling-Musenbichler, Ex-ÖFB-Kapitänin Viktoria Schnaderbeck und den Austropop-Stars Gert Steinbäcker und Stefanie Werger. Zu sehen am 19. Dezember um 20.15 Uhr in ORF 2/St.

2022 war wieder ein Jahr der Herausforderungen: Nach Corona ist es stark im Zeichen von Krieg, Krisen und Klimawandel gestanden. Die ORF-Steiermark-Moderator/innen Kathrin Ficzko und Robert Neukirchner widmen sich diesen prägenden Themen im steirischen „Jahresrückblick“ und sprechen darüber u. a. mit ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz sowie mit Oleksandr Bondarenko, der aus Kiew nach Graz geflohen ist und jetzt an der Med Uni Graz forscht. Zu Gast sind auch Caritas-Steiermark-Direktorin Nora Tödtling-Musenbichler und Psychologin Ursula Grohs – sie beleuchten in der Sendung die Auswirkungen der massiven Teuerung auf die verschiedenen Gesellschaftsschichten. Außerdem gibt die Grazer Klimaökonomin und Mit-Autorin des Weltklima-Berichts Birgit Bednar-Friedl nach einem Jahr mit Rekordtemperaturen eine Einschätzung, wie dramatisch die Erderwärmung bereits ist und was jeder von uns tun kann, um im Kleinen Klimaschutz zu betreiben.

Im „Steiermark heute“-Jahresrückblick zeigt das Moderationsduo Kathrin Ficzko und Robert Neukirchner aber auch, was abseits der Herausforderungen noch los war – mit Gästen aus Sport, Musik und Politik: So erzählt Ex-ÖFB-Kapitänin Viktoria Schnaderbeck über ihr Leben nach dem Karriere-Ende. Sturm-Präsident Christian Jauk zieht Bilanz über das erfolgreiche Jahr von Sturm Graz und spricht über den Tod von Jahrhunderttrainer Ivica Osim. Stefanie Werger blickt nach ihrem Abschiedskonzert auf ihre lange und erfolgreiche Laufbahn zurück. Und Gert Steinbäcker erklärt zu seinem 70er, warum er keine großen Tourneen mehr spielen möchte.

Ein weiteres Thema der Sendung ist die Geschichte der Lebensrettung von Radio-Steiermark-Moderator Dietmar Koch, der nach einem Herzstillstand elf Minuten lang reanimiert wurde und sein Leben zwei Polizistinnen verdankt, mit denen er nun eng befreundet ist. Außerdem zeigt der Jahresrückblick auch nochmals den landespolitischen Höhepunkt, den Landeshauptmann-Wechsel. Christopher Drexler erzählt in der Sendung, wie sich sein Leben durch das neue Amt verändert hat. Und Hermann Schützenhöfer gibt Einblick, welchem neuen Hobby er in der Landeshauptmann-Pension nachgeht.

„Steiermark heute – Das war 2022“

am Montag, 19. Dezember, um 20.15 Uhr in ORF 2/St

Moderation: Kathrin Ficzko und Robert Neukirchner

Gestaltung: Robert Neukirchner. Kamera: Erhard Seidl, Klaus Ibitz, Gerd Zengerer. Schnitt: Martin Steffens. Licht: Hannes Pieber. Redaktion: Mario Fellner, Kathrin Ficzko, Reinhart Grundner, Peter Karner, Robert Neukirchner, Florian Prates, Wolfgang Schaller. Produktion: ORF Landesstudio Steiermark

Rückfragen & Kontakt:

Daniela Reischl

Kommunikation | ORF Steiermark

+43 316 470-28248

daniela.reischl @ orf.at