Zeit für eine neue Liebe! Singles für nächste „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Staffel gesucht

Ausstrahlung ab Juli 2023

Wien (OTS) - So mancher Single in Österreich wünscht sich zu Weihnachten sehnlichst, bald eine neue Liebe fürs Leben zu finden. Ob das Christkind diesen Wunsch erhört, steht noch in den Sternen – Unterstützung bei der Suche bieten in jedem Fall auch 2023 wieder die ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“, die im kommenden Sommer in die nächste Runde gehen. Die Vorbereitungen zur 27. Staffel des Kultformats sind bereits im Gange: Ab Juli begleiten Nina Horowitz und ihr Team, montags um 20.15 Uhr in ORF 2, wieder alleinstehende Menschen auf ihrer Partnersuche – Interessierte können sich bereits jetzt dafür bewerben.

Nina Horowitz: „Dann kann bald alles ganz anders sein …“

„Sobald es kälter und dunkler ist, wird die Einsamkeit für viele natürlich stärker. Und der Advent ist ja eine Zeit, in der Singles vielleicht eine noch größere Sehnsucht nach einer Partnerin oder einem Partner haben“, sagt die „Kupplerin der Nation“ Nina Horowitz. „Alle, die nächstes Jahr zu Weihnachten gern zu zweit unter dem Christbaum sitzen wollen, möchte ich ermutigen: Bewerben Sie sich doch bei den ,Liebesg’schichten’. Dann kann bald alles ganz anders sein …“

Wer also mit Hilfe der nächsten Staffel im Sommer 2023 sein ganz persönliches Lebensglück über die ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ finden möchte, bewirbt sich unter +43 800 44 30 140 oder schreibt an ORF, Kennwort „Liebesg’schichten“, Hugo-Portisch-Gasse 1, 1136 Wien bzw. via E-Mail an liebesgschichten @ orf.at. Die 27. Staffel wird wieder von TALK-TV hergestellt.

Fans der beliebten TV-Partnerbörse der etwas anderen Art finden alle bisherigen „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ zum Streamen auf Flimmit (flimmit.at), ebenso wie die Dokumentation „20 Jahre Liebesg’schichten und Heiratssachen – Das Geheimnis des Erfolgs“ von 2016, die sich auf die Suche nach dem Phänomen des Erfolgsformats begibt.

