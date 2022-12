ORF-„Pressestunde“ mit Wolfgang Katzian, Präsident des ÖGB

Am 18. Dezember um 11.05 Uhr in ORF 2 erstmals aus dem neuen Studio

Wien (OTS) - Österreich erlebt eine Zeit der mehrfachen Krisen. Vor allem die Rekord-Inflation macht den Menschen zu schaffen. Das Ringen um einen Ausgleich für die Preissteigerungen schlägt sich auch bei den Lohn- und Gehaltsverhandlungen nieder, die in einigen Branchen von Streiks oder Streikdrohungen begleitet wurden. Wie beurteilt ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian die bisherigen Gehaltsabschlüsse? Setzt die Regierung aus seiner Sicht die richtigen Maßnahmen, um die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu entlasten? Welche Vorschläge hat er für eine Reform des Arbeitsmarkts? Wie kann der Arbeitskräfte-Mangel in vielen Branchen entschärft werden? Und wie steht der ÖGB-Präsident zur Integration von Asylwerbenden in den Arbeitsmarkt?

Diese Ausgabe der „Pressestunde“ kommt erstmals aus dem neuen Fernsehstudio im multimedialen Newsroom, aus dem in einigen Wochen – als finaler Schritt der Übersiedelung – alle „ZIB“-Ausgaben in ORF 2, Breaking-News-Sendungen sowie „Aktuell nach eins“ und „Aktuell nach fünf“ ausgestrahlt werden.

