Schallmeiner/Grüne zur ÖGK-Leistungsbilanz: Verbesserung der Primärversorgung als wichtigstes Ziel

Wien (OTS) - „Die heute präsentierten Zahlen der Leistungsbilanz der ÖGK sind beeindruckend. Dennoch dürfen sie nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Versorgung der Menschen in Österreich dringend ausgebaut werden muss. Dafür braucht es neben den Sozialversicherungen vor allem auch die Gesundheitsberufe – und zwar alle gleichermaßen“, sagt Ralph Schallmeiner, Gesundheitssprecher der Grünen.

Besonderes Augenmerk muss aus Sicht der Grünen auf den Ausbau der Primärversorgung gelegt werden. Die Gründung von Primärversorgungszentren (PVZ) ist dabei ein zentraler aber nicht alleiniger Bestandteil. Insbesondere die Mittel des Resilienz- und Recovery Fonds (RRF) der EU müssen zum Ausbau genutzt werden. Immer mehr Mediziner:innen möchten interdisziplinär und interprofessionell – also auf Augenhöhe mit anderen Gesundheitsberufen – arbeiten. Sie wollen oft auch nicht mehr alleine das gesamte finanzielle Risiko einer Einzelpraxis tragen und legen Wert auf eine ausgeglichene Situation zwischen Arbeit und Freizeit – Stichwort: Work-Life-Balance. Alles Faktoren, die in Primärversorgungszentren ermöglicht werden können. „Es würde mich daher freuen, wenn alle Stakeholder bei diesem Thema an einem Strang ziehen und die Gründung von Primärversorgungszentren in den Fokus rücken würden“, meint Schallmeiner.

Doch sind die PVZ nicht die einzigen Lösungsansätze für die immer größer werdenden Lücken der Versorgung mit Kassenärzt:innen im Land. Auch hier sind aus Grüner Sicht wieder alle im System beteiligten Stakeholder gefordert, mit innovativen Modellen bis hin zu einem Paradigmenwechsel im Vertragswesen zu reagieren. „Immer nur neue finanzielle Forderungen an die ÖGK zu erheben ist zwar aus der Position der Verhandler:innen nachvollziehbar, bringt am Ende aber leider den Versicherten keine neuen Kassenplätze und keine bessere Versorgung. Ich gehe daher davon aus, dass sich die Vertragspartner:innen in dieser Frage im kommenden Jahr mit Offenheit am Verhandlungstisch treffen werden. Es muss eine Gesamtvertragslösung für ganz Österreich für den niedergelassenen Bereich verhandelt werden, die wieder nachhaltig Mediziner:innen ins Kassensystem bringen wird“, formuliert Schallmeiner seine Erwartungshaltung an die Systempartner:innen.

