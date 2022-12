Gemeinsame Wissensreise mit Wissens-Updates starten

ARS Akademie: Bis 31. Jänner zusammen weiterbilden und Gutschein für das nächste Seminar sichern

Wien (OTS) - Die Arbeitsbelastung von Angestellten und Selbstständigen ist in den vergangenen Jahren immer mehr angestiegen. Die Notwendigkeit, sich über laufende juristische Neuerungen zu informieren, ist eine zusätzliche arbeits- und zeitintensive Aufgabe. In vielen Berufen ist sie jedoch unerlässlich, um kostspielige Fehler zu vermeiden. Die Tagungen der ARS Akademie vermitteln juristische Updates kompakt in wenigen Stunden und bieten zusätzlich die Möglichkeit, sich mit anderen Expert*innen auszutauschen und zu vernetzen. Da es sich gemeinsam auch besser weiterbildet, vergibt die ARS Akademie bis 31. Jänner bei der Buchung von zwei Teilnehmern für ausgewählte Tagungen einen Gutschein für das nächste Seminar.

Weiterbildungs-Duos als Ideenschmiede

„Nicht nur die kompakte Wissensvermittlung von juristischen Updates ist als Vorteil von Tagungen zu nennen. Schon der Tagungsbesuch allein stellt eine Abwechslung im Berufsalltag dar und kann durch neue Wissensimpulse und Perspektiven dabei helfen, aus eingefahrenen Denkmustern auszubrechen“, erklärt Richard Melbinger, Geschäftsführer der ARS Akademie, und ergänzt: „Bekommen gleich zwei Mitarbeiter*innen eines Unternehmens diesen Wissensinput, entstehen dabei nochmals neue Synergien. Durch den gemeinsamen Tagungsbesuch bekommt man für den Berufsalltag einen Sparringspartner, mit dem man über die neuen Impulse diskutieren und dabei neue Ideen entwickeln kann.“



Doppelt buchen und beim nächsten Seminar sparen

Die ARS Akademie bietet als Österreichs größter privater Seminaranbieter über 13 verschiedene Fachbereiche an. Dementsprechend groß ist auch die Auswahl an Tagungen. Hiervon profitieren die Wissenshungrigen gleich doppelt. Denn bis 31. Jänner erhalten sie bei der Buchung von mindestens zwei Teilnehmer*innen eines Unternehmens für ausgewählte Tagungen einen Gutschein für das nächste Seminar. Bei eintägigen Veranstaltungen entspricht dieser Gutschein einem Wert von 100 Euro, bei zweitägigen Tagungen ist der Gutschein sogar über 200 Euro wert.



Das Angebot gilt u. a. für folgende Tagungen:

Tagung Immobilienrecht – 24.01. bis 25.01.2023 in Wien



Tagung Bilanzbuchhaltung – 25.01. bis 26.01.2023 in Wien



Tagung Datenschutz – 14.03 bis 15.03.2023 in Wien



Tagung Arbeitskräfteüberlassung – 09.05. bis 10.05.2023 in Wien

Weitere Infos: ars.at/wissensreise

Über die ARS Akademie

Die ARS Akademie ist Österreichs größter privater Fachseminaranbieter und in allen Bundesländern vertreten. Mehr als 1.200 ausgewählte Top-Experten aus Wirtschaft, Praxis und Legistik geben ihr Wissen in über 1.200 verschiedenen Veranstaltungen an über 18.000 Teilnehmer pro Jahr weiter. Ob topaktuelle gesetzliche Änderungen, neueste Trends oder Basiswissen für den beruflichen Aufstieg – die ARS Akademie bietet mit 13 Fachbereichen ein breites Spektrum an Seminarinhalten und Branchenthemen und deckt so jeden Weiterbildungswunsch ab. Die Seminare können als Präsenz-Veranstaltung und oftmals auch als Online-Seminar im Virtual Classroom besucht werden. Auf Wunsch können die Weiterbildungen als Inhouse-Seminar gebucht werden.

