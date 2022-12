Das Comeback des Jahres: Wiener Silvesterpfad findet wieder statt

Umfangreiches Programm für Jung und Alt in der Innenstadt am letzten Tag des Jahres

Wien (OTS/RK) - Er wurde schmerzlich vermisst, sehnsüchtig erwartet und ist nun endlich zurück: Der Wiener Silvesterpfad findet erstmals nach zwei Jahren Pandemie-bedingter Pause wieder statt. Es ist zugleich die 31. Ausgabe der beliebten Veranstaltung, die zuletzt 2019 abgehalten werden konnte und zu den größten Silvesterfeierlichkeiten Europas zählt.



Besucher*innen aus Wien und aller Welt dürfen sich heuer auf ein 12-stündiges Spektakel im Herzen der Stadt freuen. Gefeiert wird bei freiem Eintritt an insgesamt sechs Locations in der Wiener Innenstadt. Das gesamt mehr als 70-stündige Bühnenprogramm beginnt am Silvestertag um 14 Uhr und dauert bis 2 Uhr Früh an.

Bürgermeister Michael Ludwig dazu: „Seit über drei Jahrzehnten kommen alljährlich hunderttausende Besucher*innen in der Innenstadt zusammen, um auf Vergangenes zurückzublicken, auf Zukünftiges anzustoßen und gemeinsam den Jahreswechsel zu feiern. Der Wiener Silvesterpfad fungiert dabei auch als wichtiger Impulsgeber für die Wiener Wirtschaft und den Tourismus über den Jahreswechsel. Von daher freue ich mich sehr, dass wir diese große Tradition nach zwei Jahren Pause nun wieder fortführen können, und möchte alle Wiener*innen und Gäste unserer Stadt sehr herzlich einladen, friedlich, stimmungsvoll und ausgelassen beim Wiener Silvesterpfad ins neue Jahr zu starten.“

„Wien ist das ganze Jahr über ein Anziehungspunkt für Menschen aus aller Welt. Der Jahresausklang in unserer schönen Stadt ist jedoch ein ganz besonderes Highlight und ein unvergessliches Erlebnis für viele Wiener*innen und Tourist*innen. Deshalb freut es mich ganz besonders, dass wir nach langer Pause gemeinsam am Wiener Silvesterpfad das Ende von 2022 feiern und auf ein neues Jahr 2023 anstoßen können“, sagt Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.

Sechs Locations von der Freyung bis zum Neuen Markt

Der namensgebende Pfad erstreckt sich in diesem Jahr über eine Länge von ca. 1,5 Kilometer und führt von der Freyung über den Platz Am Hof, Graben, Stephansplatz und die Kärntner Straße bis zum Neuen Markt.

Während der Rathausplatz heuer aus logistischen Gründen nicht zur Verfügung steht und daher pausiert, feiert eine andere Location im Herzen der City ihr Revival: Der Neue Markt, der in den vergangenen Jahren umgestaltet wurde, ist erstmals seit dem Jahreswechsel 2018/19 wieder Teil des Programms.

Zahlreiche Gastronom*innen entlang des Pfads sorgen bereits ab 11 Uhr für die kulinarische Verköstigung der Gäste und bieten neben Speisen auch Getränke und natürlich Sekt, um um Mitternacht gemeinsam auf das neue Jahr anzustoßen.

Keine Pyrotechnik – dafür ein Feuerwerk an Musik & guter Laune

Das umfassende musikalische Programm beinhaltet zahlreiche Genres, die den sechs Bühnen zugeteilt sind. Pop und Rock finden sich ebenso wieder wie Blues, Funk, Soul oder Groove. Zu Disco-Klängen, karibischen und lateinamerikanischen Rhythmen sowie DJ-Beats kann ins neue Jahr getanzt werden. Wer 2023 lieber klassischer begrüßen möchte, kann sich auf stilvolle Tanzmusik und Bigbands freuen.

Darüber hinaus sorgt ein eigenes Kinderprogramm bereits am frühen Nachmittag für beste Unterhaltung und verkürzt den jüngsten Gästen die aufregende Zeit bis Mitternacht. Wer das neue Jahr zum Tönen der Pummerin mit einem gelungenen Walzer einläuten möchte, kann sich zuvor noch Tipps von den Profis holen, die traditionell kostenlose Tanzkurse anbieten.

Mensch, Tier und der Umwelt zuliebe verzichtet die Stadt Wien künftig wieder auf ein Feuerwerk im Rahmen des Silvesterpfads. Das Feuerwerk war erstmals 2012 Teil des Silvesterpfads und musste zuletzt (2019) sogar wegen starken Windes abgesagt werden.

Das ausführliche Bühnenprogramm in der Übersicht:

1 – Freyung: Die besten Golden Oldies von Blues, Funk, Austropop und mehr

14.00 bis 17.00 Uhr und 01.00 bis 02.00 Uhr:

DJ-Musik: Radio Wien DJ Alex List spielt die größten Hits.

17.00 bis 19.00 Uhr:

The Blues Brothers Corporation Band versetzen ihr Publikum mit Blues, Funk und Soul zurück in die 80er-Jahre. Jede Menge Hits und geniale Tanzeinlagen von „Jake und Elwood“ sorgen für Stimmung!

19.00 bis 22.00 Uhr:

WIR4 haben die Lebensfreude des Austropop im Gepäck. Am Silvesterabend präsentieren sie „das Beste von AUSTRIA 3“ und haben unvergessliche Lieder wie „I Am From Austria“ oder „Jö Schau“ im Repertoire.

22.00 bis 1.00 Uhr:

Die drei Musiker der Free Men Singers brillieren sowohl mit eigenen als auch geborgten Songs und laden auf eine musikalische Zeitreise durch die Gitarren-Pop-Rock-Musik der 60er, 70er und 80er Jahre.

2 – Am Hof: Soul, Disco, Groove

14.00 bis 17.00 Uhr und 1.00 bis 2.00 Uhr:

DJ-Musik

17.00 bis 19.00 Uhr:

Bereits erfolgreiche Songs im neuen, groovigen Gewand: Grooveyard präsentiert Hits von „Help“ (The Beatles) bis zu „Black or White“ (Michael Jackson) in noch nie gehörten Versionen.

19.00 bis 22.00 Uhr:

Der Electric Beat Club ist als Partyband perfekt für Silvester und liefert ein schier grenzenloses Repertoire aus Rock, Pop, Soul und Discohits. Freuen Sie sich auf ein mitreißendes Hit-Feuerwerk.

22.00 bis 1.00 Uhr:

THE BAD POWELLS bringen Kostüme, Perücken, 70er Discosound und eine perfekte Bühnenshow mit Tanzgarantie mit. Stellen Sie sich auf zeitlose Disco-Klassiker in charmanter Inszenierung ein.

3 – Graben: Europas größter Ballroom

14.00 bis 2.00 Uhr:

Im Dreivierteltakt ins neue Jahr? Kein Problem! Denn am Silvestertag verwandelt sich der Graben traditionell in Europas größten Tanzsaal unter freiem Himmel. Die Tanzschule Schwebach bietet allen Interessierten Last-Minute „Tanzstunden“ unter freiem Himmel. Für jede Menge Spaß ist gesorgt. Und noch einen Vorteil hat das Ganze: Die Walzerschritte um Mitternacht sitzen garantiert!

4 – Stephansplatz: Walzerkurse, stimmgewaltige Emotion und stilvolle Tanzmusik

14.00 bis 19.00 Uhr:

Die Tanzschule Schwebach stimmt schwungvoll auf den Jahreswechsel ein. Für den perfekten Walzer sorgen von Profis abgehaltene Gratis-Tanzkurse.

Hope Will Lead hat sich dem experimentellen Pop verschrieben und bietet neben gefühlvollen Eigenkompositionen zahlreiche tanzbare Hits der letzten Jahrzehnte.

Leelah Sky begleitet stimmgewaltig.

Bernd Fröhlich und sein exquisites Orchester garantieren musikalische Unterhaltung par excellence und sorgen mit ihrem Programm von Swing, Ballroom und Party für volle Tanzflächen. Dazu abwechselnd spielt das Original Wiener Salonorchester, das gemeinsam mit vier Gesangssolist*innen eine beschwingte Auswahl an wunderbaren Operetten- und Walzermelodien präsentiert.

1. Jänner, 11.15 bis 13.50 Uhr

Wiens Gruß in die Welt: Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Maestro Franz Welser-Möst wird am ersten Tag des Jahres live aus dem Wiener Musikverein auf den Stephansplatz übertragen.5 – Kärntner Straße: Live DJs mit Hits der letzten drei Jahrzehnte

14.00 bis 2.00 Uhr:

Auf der Kärntner Straße wird mit den größten Hits, die direkt vom Ohr in die Beine gehen, gefeiert und ausgelassen zu DJ-Klängen ins neue Jahr geshaked. Von den Evergreens der 90er über die Ohrwürmer der 2000er bis hin zu aktuellen Hymnen ist alles dabei, was es für die perfekte Silvesterparty braucht. Serviert wird dieses musikalische Menü von einigen der besten Radio- und Disco-DJs des Landes, die für perfekte Stimmung sorgen.

6 – Neuer Markt: Kinderprogramm und die Rhythmen Lateinamerikas

14.00 bis 18.00 Uhr:

Die kunterbunte „Hallo OKIDOKI“-Show führt Kinder gut gelaunt ins neue Jahr. Mit dabei sind Publikumslieblinge wie Christina Karnicnik, Robert Steiner, „Kater Kurt“, „Franz Ferdinand“, der „ABC-Bär“ oder „Rolf Rüdiger“.

19.00 bis 22.00 Uhr:

Carla Natascha präsentiert eine unvergessliche Salsa & Latin Show mit vielen Nummern ihres großen Repertoires, das mit karibischem Flair und schwungvollen Rhythmen jede Menge Lebensfreude versprüht.

22.00 bis 1.00 Uhr:

MILADY Live & Friends besteht aus kubanischen Musiker*innen, die das feurige Temperament des Inselstaats von Havanna nach Wien bringen. Ein Abend voller Salsa, Mambo, Rumba, Cha Cha Cha und co.

1.00 bis 2.00 Uhr:

DJ-Musik

31. Wiener Silvesterpfad:

31. Dezember 2022, 14.00 Uhr bis 1. Jänner 2023, 2.00 Uhr

Gastronomie bereits ab 11 Uhr.

Weitere Infos unter www.wienersilvesterpfad.at



