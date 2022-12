FPÖ – Krauss: ÖVP für mangelnde Deutschkenntnisse von Kindern selbst mitverantwortlich

Wien (OTS) - „Wenn die Wiener ÖVP die mangelnden Deutschkenntnisse von vielen Schulkindern beklagt, dann ist das zwar in der Diagnose richtig, doch ist sie selbst für diesen Missstand verantwortlich. Tatsache ist, dass ÖVP-Bundeskanzler Nehammer und sein Innenminister Karner tagtäglich hunderte weitere illegale Migranten über die Grenzen lassen und dadurch das Problem weiter verschärfen. Der Wiener ÖVP-Chef Mahrer soll sicher daher auch an seine eigenen Parteifreunde wenden. Das Hauptproblem in Wien ist, dass SPÖ-Bürgermeister Ludwig Sozialmigranten in die Stadt lockt, die keinen Integrationswillen zeigen und ihren Kindern nicht die Bedeutung der deutschen Sprache vermitteln“, so der Wiener FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss.

