GLOBAL 2000 fordert mutigen Schritt von Ministerin Gewessler: Verbindliche EU-Pestizidreduktion am 19.12.22 retten

Über 300 Wissenschaftler:innen und Europäische Bürgerinitiative “Bienen und Bauern retten” appellieren an EU-Minister:innen

Wien, Brüssel (OTS) - 27 EU-Minister:innen haben es in der Hand, am kommenden Montag, 19. Dezember beim Rat für Verkehr, Telekommunikation und Energie eine massive Schwächung des Europäischen Green Deal zu unterbinden. Vor diesem Hintergrund appellieren die Initiator:innen der Europäischen Bürgerinitiative “Bienen und Bauern retten” in einem offenen Brief an alle Minister:innen, einen A-Punkt auf der Agenda des Rats abzulehnen. Dieser A-Punkt könnte den Gesetzesvorschlag für eine EU-weite verbindliche Pestizidreduktion um 50 % aufs Abstellgleis befördern. Es handelt sich um einen von der tschechischen Ratspräsidentschaft eingebrachten Beschlussantrag, der die EU-Kommission de facto verpflichten würde, umfassende weitere Studien zur Ergänzung der bereits vorliegenden Folgenabschätzung zum Gesetzesvorschlag durchzuführen. Dadurch würde der Zeitplan des Gesetzgebungsverfahrens zur EU-Pestizidreduktion soweit verzögert, dass ein Abschluss innerhalb dieser Legislaturperiode als sehr unwahrscheinlich angesehen wird.

A-Punkte gelten gemäß Geschäftsordnung des Rates mit Ende der Ratssitzung ohne politische Debatte als angenommen. Die Geschäftsordnung ermöglicht jedoch in Artikel 3 Absatz 8 jeder Minister:in, A-Punkte auf der Tagesordnung abzulehnen.

“GLOBAL 2000 fordert daher allen voran die österreichische Umweltministerin Leonore Gewessler auf, das Durchwinken der Forderungen der EU-Ratspräsidentschaft entschlossen zu verhindern. Es darf nicht passieren, dass die EU-Minister:innen in Montreal ein weltweites Biodiversitätsabkommen verhandeln, während am selben Tag in Brüssel Weichenstellungen vorgenommen werden, die eine Durchsetzung der gesetzlich verpflichtenden EU-Pestizidreduktion unwahrscheinlich machen“, appelliert Helmut Burtscher-Schaden, Biochemiker von GLOBAL 2000 an Ministerin Gewessler, die zuständige Ministerin aus Österreich im Rat für Verkehr, Telekommunikation und Energie.

Die aktuellen Verhandlungen auf der UN-Biodiversitätskonferenz in Toronto bestätigen erneut den wissenschaftlichen Konsens: Die Reduktion des Pestizideinsatzes in der Landwirtschaft ist für den Erhalt der biologischen Vielfalt von zentraler Bedeutung. Vor diesem Hintergrund haben Wissenschaftler:innen in einer spontan verfassten Erklärung, die bis heute von über 300 Wissenschaftler:innen unterzeichnet wurde, die Dringlichkeit der Reduktionsziele der Farm to Form-Strategie nochmal betont und Kritik am tschechischen Vorstoß für ein neuerliches Impact Assessment geübt. Der Erkenntnisgewinn durch die neuerliche Folgenabschätzung sei höchst fraglich, da sich die langfristigen Herausforderungen für das EU-Lebensmittelsystem und der Zustand der biologischen Vielfalt seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine nicht geändert haben, so die Wissenschaftler:innen in ihrem offenen Brief (Entwurf, Veröffentlichung 16.12.22, Mittag).

