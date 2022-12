AVISO: Herr Arbeitsminister – wir brauchen mehr Fairness in der überbetrieblichen Ausbildung!

Österreichische Gewerkschaftsjugend veranstaltet Kundgebung vor dem Arbeits- und Wirtschaftsministerium, um Ungerechtigkeit bei überbetrieblicher Lehrausbildung zu beenden

Wien (OTS) - Über 6.200 Jugendliche absolvieren derzeit eine überbetriebliche Lehrausbildung in Österreich. Grundsätzlich sind Lehrlingen in Betrieben gleichgestellt, jedoch ziehen die finanziell den Kürzeren. Sie erhalten kein Lehrlingseinkommen, sondern nur eine Ausbildungsbeihilfe.

Bei einer Kundgebung vor dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit in Wien will die Gewerkschaftsjugend Druck aufbauen, um diese Ungerechtigkeit endlich zu beseitigen. Arbeitsminister Martin Kocher soll dabei auch ein offener Brief mit Verbesserungsvorschlägen für mehr Fairness übergeben werden.

Foto- und Videomöglichkeiten vor Ort

Bitte merken sie vor:

Datum: Mo., 19. Dezember 2022

Ort: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Stubenring 1, 1010 Wien

Uhrzeit: 14 Uhr





