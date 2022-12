Ali CELIK – SWV WIEN: Schikanöse Lebensmittelkontrollen an der bulgarisch-türkischen Grenze müssen gestoppt werden

Tonnenweise landen Obst & Gemüse in Müll

Wien/Bulgarien/Türkei (OTS/SWV Wien) - Seit Jahren gilt es leider als offenes Geheimnis, dass die Lebensmittelkontrollen an der Grenze zwischen Bulgarien und der Türkei zur Bereicherung mafiöser Strukturen dienen. Nicht umsonst wird die Grenzgegend von der Bevölkerung in der Region als „Goldener Tempel“ bezeichnet. Selbst die bulgarischen Behörden scheinen machtlos zu sein. Die durchgeführten Kontrollen bei den Obst- und Gemüselieferanten dauern oft bis zu sieben Tage und werden darüber hinaus mit Fake-Ergebnissen abgefertigt.

„ Durch das tagelange Warten auf Analyseergebnisse der Lebensmittelkontrollen kommt es zu tonnenweise verdorbener Ware. Zusätzlich wird für diese Analysen pro LKW eine Gebühr in Höhe von EUR 800,- eingehoben. Dass alle Lebensmittel den Standards entsprechend durchgecheckt wurden, ist damit aber nicht garantiert “, so Ali Celik, Obmann des Lebensmittelhandels in der Wirtschaftskammer Wien, wütend.

Das Vorgehen an der bulgarisch-türkischen Grenze ist geschäftsschädigend für die Lebensmittelhändler in Wien, die ihre Ware aus der Türkei beziehen. Celik: „ Wir fordern eine sofortige Problemlösung, damit die türkische Ware unbeschädigt und rechtzeitig in Österreich ankommt. “ Der Wirtschaftskammer-Funktionär weiter: „ Bulgarien ist mit den Lebensmittelkontrollen sichtlich überfordert. Ein anderes EU-Land muss hier dringend einspringen und die Kontrollen übernehmen. “

Es wäre ein leichtes, diese erst in Österreich oder einem anderen EU-Land durchzuführen. Wirtschaftsminister Kocher und EU-Ministerin Edtstadler müssen endlich ihre Arbeit machen und auf EU-Ebene ein Ende der Schikanen an den Grenzen einfordern. „ Die Wiener Lebensmittelhändler, die ihre Waren aus der Türkei beziehen, müssen hier geschützt und unterstützt werden ,“ so Celik abschließend.

Über den SWV Wien

Der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband Wien ist die Interessenvertretung der Kleinst-, Klein- und Mittelbetriebe sowie der Ein-Personen-Unternehmen. Der SWV ist die sozialdemokratische Fraktion in der Wirtschaftskammer Wien und eine Vorfeldorganisation der SPÖ.





Rückfragen & Kontakt:

Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband Wien (SWV WIEN)

Tel: +43 676 35 33 669

E-Mail: presse @ swv.org

Straße der Wiener Wirtschaft 3, Ebene 4B, Tür 1, 1020 Wien