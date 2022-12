„Vera“ am 16. Dezember in ORF 2 im Gespräch mit Rudolf Buchbinder, Markus Schöttl, Sandesh Manuel und Florian Krenstetter

Wien (OTS) - Starpianist Rudolf Buchbinder, „Harry Potter“-Theaterdarsteller Markus Schöttl und der rappende Franziskaner-Pater Sandesh Manuel mit Kulturjournalist Florian Krenstetter – sie alle sind am Freitag, dem 16. Dezember 2022, um 21.20 Uhr zu Gast bei „Vera“ in ORF 2.

Es klingt nach einem zauberhaften Märchen: Während am 16. Dezember in Wien die große, interaktive „Harry Potter“-Ausstellung startet, erklärt der Kärntner Markus Schöttl in „Vera“, wie er es zur „fantastischen“ Hauptrolle des Bühnenstücks „Harry Potter und das verwunschene Kind“ nach Hamburg geschafft hat. Mehrere Casting-Runden musste er bestehen, um aus 3.000 Bewerbern zum Mittelpunkt jenes Stückes zu werden, das nach seiner Uraufführung in London und nach seiner Premiere am Broadway bereits unzählige Theaterpreise abräumen konnte.

Außerdem begrüßt Vera Russwurm einen der bedeutendsten Pianisten der Gegenwart – den Klaviervirtuosen Rudolf Buchbinder. Er war bereits mit fünf Jahren Student der Musikhochschule in Wien und wurde als „Wunderkind“ gehandelt. Seine internationale Top-Karriere mit Konzerten in aller Welt beweist, dass seine Lehrer recht behalten haben. In „Vera“ spielt er eine Chopin-Etüde.

Und der verheiratete Journalist und Vater Florian Krenstetter – der dieses Jahr zum Diakon geweiht wurde – erzählt, dass er immer schon von einem Leben im Kloster geträumt hatte; bis ihm die Liebe „dazwischenkam“. Ein Leben, das der rappende Franziskaner-Pater Sandesh Manuel nun im Kloster in Wien führt – mit der Möglichkeit, einen eigenen YouTube-Kanal zu betreiben. 30.000 Follower/innen hat er bereits. Welche Wege zum Glauben führen können, darüber sprechen die beiden mit Vera Russwurm.

