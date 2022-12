„Bewusst gesund“ mit Tipps, wie man dem Weihnachtsstress entgehen kann

Am 17. Dezember um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Dr. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 17. Dezember 2022, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Berührung – Heilmittel mit Glücksgefühl

Egal wo wir einander berühren, wir spüren es. Die Haut als Körpergrenze zur Außenwelt ist das größte menschliche Organ. Wärme, Kälte, Strukturen, Texturen, Druck, aber auch die Richtung und Geschwindigkeit von Berührungen können wir bestimmen. Doch viel entscheidender: Wer gerne kuschelt, umarmt oder streichelt, lebt gesünder. Bei einer angenehmen Berührung wird das Hormon Oxytocin ausgeschüttet. Man atmet ruhiger, der Puls senkt sich und man entspannt. Oxytocin schützt vor Krankheiten, lindert Schmerzen und sorgt dafür, dass Menschen lieben und vertrauen können. Berührungen halten gesund und glücklich. Gestaltung: Larissa Putz

Selbstliebe – Styling für Krebspatientinnen

Unter einer Krebserkrankung leidet nicht nur der Körper, sondern auch die Psyche. Betroffene verlieren im Zuge der Therapie häufig ihre Haare, sind kraftlos, blass oder leiden an Gewichtsverlust. Make-up-Artistin Catharina Flieger und Fotografin Birgit Machtinger wollen Frauen und Mädchen dabei helfen, sich mit ihrem neuen Aussehen anzufreunden. In kostenlosen Workshops zeigen sie, welche Veränderungen mit Rouge und Wimperntusche möglich sind, und bieten Austausch unter Betroffenen. Gestaltung: Denise Kracher

„Bewusst gesund“-Tipp: Nahrungsergänzungsmittel

Zink und Vitamin C fürs Immunsystem, Omega 3 fürs Herz, Calcium für die Knochen – der Umsatz an Nahrungsergänzungsmittelm ist sehr groß. Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn informiert, wann eine Supplementierung, also ergänzende Einnahme, sinnvoll ist und was dabei zu beachten ist.

Besinnung – die Kraft der Stille

Wenn die Tage dunkler werden, macht sich bei vielen Menschen Antriebslosigkeit und eine melancholische Grundstimmung breit. Während der Advent meist vom Vorweihnachtstrubel geprägt ist, verzweifeln vor allem nach Neujahr viele Menschen an der fehlenden Sonne und Wärme. Doch in der Ruhe dieser kalten Jahreszeit stecken viele Möglichkeiten, ist Autorin Dorothea Neumayr überzeugt und erklärt, wie man die stille Zeit nutzen kann, um einem möglichen Winterblues vorzubeugen und ausreichend Kraft für das neue Jahr zu sammeln. Gestaltung: Daniel Thalhamer

Dem Weihnachtsstress entgehen

Weihnachten gilt als das Fest der Liebe. Die Familie kommt zusammen und nimmt sich bewusst Zeit füreinander – so das allgemeine Idealbild. Doch für viele bedeutet Weihnachten auch Stress und Belastung. Schuld daran sind häufig die hohen Erwartungen im Vorfeld. Da kann das besinnliche Fest leicht zu einem Familienstreit mutieren. Mit welcher Taktik man während der Feiertage am besten Ruhe bewahrt und welche Möglichkeiten Menschen haben, die zu Weihnachten allein sind und sich einsam fühlen, verrät Psychologin Mag. Manuela Kohlmann.

