NEOS: Korruption ist teures Gift für die Gesellschaft

Krisper: „Korruption kostet nicht nur Vertrauen, sondern auch sehr viel Geld. Beides wollen und können wir uns nicht leisten.“

Wien (OTS) - „Korruption zerstört die Chancengerechtigkeit in unserem Land. Das spüren Bürgerinnen und Bürger und vertrauen daher immer weniger in die Politik. Korruption verursacht noch dazu enorme volkswirtschaftliche Schäden“, sagt die NEOS-Fraktionsführerin im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss, Stephanie Krisper, zu den Berechnungen von Professor Friedrich Schneider, wonach Korruption in Österreich 15 Milliarden Euro Schaden im Jahr anrichtet. „Korruption ist daher nicht nur Gift für die Politik, die Wirtschaft und die gesamte Gesellschaft - sie ist teures Gift.“



Korrupte Machenschaften würden Innovation und Wachstum hemmen, so Krisper: „Es gehen dem Staat jährlich Milliarden verloren, die wir an anderen Stellen dringend bräuchten, etwa für Bildung und Kinderbetreuung, beim Klimaschutz, bei der Gesundheit. Wir wollen und können uns Korruption nicht leisten. Und dennoch verweigern ÖVP und Grüne jede Reform. Dabei liegen alle Maßnahmen für saubere Politik auf dem Tisch. Es fehlt dieser Bundesregierung allerdings an Einsicht, Wille oder Kraft - oder an allem drei.“

Deshalb hat der NEOS Parlamentsklub eine Petition aufgelegt, die unter mission-möglich.eu unterzeichnet werden kann. Krisper: „Zeigen wir der Regierung gemeinsam, dass wir den Kampf gegen Korruption nicht aufgeben werden, nur weil ÖVP und Grüne untätig bleiben und ihnen die Schäden, die Korruption Jahr für Jahr verursacht, genauso egal sind wie die Zukunft unseres Landes. Unsere Mission in Sachen Korruption lautet: Das Mögliche endlich unmöglich machen! Für saubere, anständige Politik! Dafür setzen wir uns mit dieser Petition und im Parlament weiterhin mit aller Kraft ein.“

