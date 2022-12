„Wien heute – Das war 2022“

Bilder, Gespräche und Emotionen am 19. Dezember um 20.15 Uhr in ORF 2 Wien

Wien (OTS) - Es war ein Jahr voller dramatischer Ereignisse – der Angriff Putins auf die Ukraine, Preise, allen voran die für Energie, die durch die Decke gehen, ein Hitzesommer mit Rekordtemperaturen, eine nicht zu Ende gehende Corona-Pandemie und der Tod von Willi Resetarits, der Generationen von Wiener Musikerinnen und Musikern beeinflusst hat.

Am 19. Dezember präsentieren Radio-Wien-Moderatorin Leila Mahdavian und „Wien heute“-Moderator Patrick Budgen ab 20.15 Uhr in ORF 2 Wien aus dem Funkhaus in der Argentinierstraße bewegende Momente des Jahres 2022 – mit Gästen, einem einzigartigen Liveact und Themen, die die Menschen 2022 bewegt haben. Dabei nehmen die Moderatoren die Zuseher/innen auch an sonst nicht zugängliche, versteckte Orte des Funkhauses mit.

Putins Angriff auf die Ukraine hat die ganze Welt in Schock versetzt. Der Jahresrückblick zeigt 300 Tage nach dem Ausbruch Wiener/innen, die über Nacht zu Flüchtlingshelfern wurden und sich bis heute engagieren, um Vertriebenen zu helfen.

Der Frage, wie die Energiekrise mit dem Klimawandel zusammenhängt, versucht Marcus Wadsak auf den Grund zu gehen und auch das Thema rund um Kinderabschiebungen wird mit Betroffenen näher beleuchtet.

Und nicht zuletzt hat die Corona-Pandemie heuer nicht zu Maskenpflicht und Impfdiskussionen geführt, sondern rückt immer mehr die Langzeitfolgen für Covid-Erkrankte, das sogenannte Long Covid, in den Mittelpunkt. Ein Arzt und Betroffene berichten, was diese Erkrankung bedeutet.

Als musikalisches Highlight dürfen sich die Seher/innen auf Birgit Denk und Wenzel Beck im Duett freuen. Die beliebte Musikerin und der beliebte Musiker aus Wien haben sich für den Jahresrückblick zusammengefunden, um an den unvergesslichen Willi Resetarits alias Dr. Kurt Ostbahn zu erinnern und werden einen seiner vielen erfolgreichen Songs live auf dem Dach des Funkhauses performen. Im Gespräch mit Voodoo Jürgens sowie dem Künstler-Duo wird noch einmal auf das Leben des Wiener Idols zurückgeblickt.

Rückfragen & Kontakt:

Ruth Kienast

Marketing und Kommunikation

ORF Landesstudio Wien

+43 1 50201-18586

+43 664 8178612

ruth.kienast @ orf.at