Beeindruckender Erfolgskurs: MeinBezirk.at mit Top-Online-Reichweite von 39,6 Prozent* in der neuen ÖWA

Wien (OTS) -

Online-Portal der RegionalMedien Austria erreicht zudem mit 78,981 Mio. Page Impressions* sein All-Time High

2,787 Mio. Unique User* verdeutlichen beständige Größe am heimischen Medienmarkt

Die heute veröffentlichten Zahlen der ÖWA weisen mit 39,6% Online-Reichweite* den höchsten für das Portal MeinBezirk.at seit Start der neuen ÖWA Ende 2021 ermittelten Wert aus!

„Dieses absolute Top-Ergebnis von 39,6 Prozent* Online-Reichweite für MeinBezirk.at ist beeindruckend! Es zeigt einmal mehr, dass unsere Userinnen und User uns höchstes Vertrauen entgegenbringen und unser Angebot sehr schätzen“ , freut sich Georg Doppelhofer, Vorstand der RegionalMedien Austria. „Der einzigartige Wert von 78,981 Mio. Page Impressions* ist unser All-Time High in der neuen ÖWA! Als Innovationstreiber am heimischen Medienmarkt können wir so mit 2,787 Mio. Unique Usern* verdeutlichen, dass unsere beständige Größe und Verlässlichkeit bestehen bleiben und wir durch unsere starken Verankerungen in den Regionen für die Menschen in unserem Land einfach dazugehören.“

Die heute veröffentlichten Zahlen der ÖWA bestätigen den RegionalMedien Austria eine deutliche Steigerung sowohl bei der Online-Reichweite wie auch bei den Page Impressions.**

Hohe Beliebtheit bei den Leserinnen und Lesern.

Mit ihren Redakteurinnen und Redakteuren in den Regionen vor Ort decken die RegionalMedien Austria in der Berichterstattung ganz Österreich ab. „Mit unseren lokalen und regionalen Nachrichten erfüllen wir das Informationsbedürfnis unserer Userinnen und User und haben durch unsere Beständigkeit bei einer breiten Leserschaft eine Verbindlichkeit geschaffen, die uns viel bedeutet“ , erklärt Georg Doppelhofer. „Doch nicht nur das. Auch der werbetreibenden Wirtschaft sind wir mit unseren beeindruckenden Reichweiten – sowohl Digital wie auch in Print – ein verlässlicher Partner in der Kommunikation.”

*Quelle: ÖWA 11/2022: Unique User Netto-Reichweite in % und in Projektion im angegebenen Monat auf Basis Internetnutzer 14plus in Österreich für MeinBezirk.at. Die angeführten Mediadaten unterliegen einer statistischen Schwankungsbreite. Page Impressions im Monat 11/2022 insgesamt für MeinBezirk.at. MeinBezirk.at ist die Online-Plattform von RegionalMedien Austria gesamt. Hinweis: Die ÖWA-Kennwerte werden beginnend mit den Daten November 2021 mit neuer Methode veröffentlicht.

** Vergleich bezieht sich auf die Page Impressions insgesamt sowie die Netto-Reichweite (Unique User) im jeweils angegebenen Monat auf Basis Internetnutzer 14plus in Österreich für MeinBezirk.at laut ÖWA: ÖWA 7/2022: Unique User 33,6%, Page Impressions 61.676.000; ÖWA 8/2022: Unique User 33,4%, Page Impressions 69.355.000; ÖWA 9/2022: Unique User 31,6%, Page Impressions 63.180.000; ÖWA 10/2022: Unique User 37,3%, Page Impressions 64.731.000. Die angeführten Mediadaten (Unique User) unterliegen jeweils einer statistischen Schwankungsbreite.

