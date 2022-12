Weihnachtlicher „Kabarettgipfel“ mit Resetarits, Gernot, Marold, Fritz und Cantz am 16. Dezember in ORF 1

Anschließend: Neues von „Fakt oder Fake“ und „Was gibt es Neues?“

Wien (OTS) - Am Freitagabend, dem 16. Dezember 2022, wird es in ORF 1 weihnachtlich! Beim zwölften „Kabarettgipfel“ um 20.15 Uhr schildern Lukas Resetarits, Viktor Gernot, Eva Maria Marold, Christoph Fritz und Guido Cantz pointenreich die heiteren Aspekte des größten Festes des Jahres. Bei Clemens Maria Schreiner rätseln anschließend um 21.25 Uhr Andreas Vitásek, Eva Maria Marold und Dirk Stermann in „Fakt oder Fake“ u. a. darüber, ob der Verzicht auf Kohlenhydrate schlank macht. Und Oliver Baier begrüßt sein Rateteam Gerold Rudle, Monica Weinzettl, Florian Scheuba, Gery Seidl und Thomas Maurer in einer vorweihnachtlichen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ um 22.30 Uhr.

„Kabarettgipfel“ um 20.15 Uhr

Der zwölfte „Kabarettgipfel“ bietet die besten Pointen zum Thema Weihnachten: Lukas Resetarits erzählt vom Kaufrausch auf der Wiener Mariahilfer Straße aus kindlicher Sicht. Viktor Gernot möchte vor allem politisch korrekte Wünsche übermitteln. Eva Maria Marold schildert die Festtage, wie sie eine alleinerziehende Mutter zweier Buben erlebt. Christoph Fritz vergleicht hiesige mit französischen Sitten. Und Moderator und Comedian Guido Cantz verweist auf das weihnachtliche Fernsehprogramm. Für die weihnachtliche musikalische Begleitung sorgt „KGB – Die Kabarettgipfelband“.

„Fakt oder Fake“ um 21.25 Uhr

Es sind nicht nur die Experimente, mit denen Host Clemens Maria Schreiner seine Gäste verblüfft – dieses Mal werden Andreas Vitásek, Eva Maria Marold und Dirk Stermann auch mit Alltagsweisheiten konfrontiert: Stimmt es, dass der Verzicht auf Kohlenhydrate schlank macht? Und wäscht man mit warmem Wasser sauberer als mit kaltem? Das Publikum darf eine kalte Dusche für so manches Vorurteil erwarten.

„Was gibt es Neues?“ um 22.30 Uhr

Was ist ein „Spuckstrudel“? Und was ist mit den „Drei Schwestern“ gemeint? Gerold Rudle, Monica Weinzettl, Florian Scheuba, Gery Seidl und Thomas Maurer bilden das Rateteam und rätseln über diese Bedeutungen. In der vorweihnachtlichen Sendung stellt Sänger und Komponist Andy Baum anlässlich seines runden Geburtstages die Promifrage: Er möchte wissen, was man unter „Christbaumordnung“ versteht.

