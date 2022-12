Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 16.12.: „Energiearmut als Existenzfrage“

Wien (OTS) - Caritas Österreich Präsident Michael Landau und Verbund AG Chef Michael Strugl diskutieren bei Volker Obermayr über Energiekosten und deren Folgen - in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 16. Dezember um 9.42 Uhr in Ö1.

Die Ausgaben für Strom, Gas und Fernwärme belasten immer mehr Haushalte in Österreich. Schon vor Beginn des Kriegs in der Ukraine konnten zehntausende ihre Wohnungen nicht ausreichend heizen. Die hohe Inflation und Reallohnverlust haben nicht nur deren Situation noch einmal verschärft. Das Problem, Rechnungen bezahlen zu können, ist in der Mittelschicht angekommen. In „Saldo“ diskutieren der Präsident der Caritas Österreich Michael Landau und Verbund AG Chef Michael Strugl die Maßnahmen gegen die hohen Energiekosten und die Folgen für die Gesellschaft.

