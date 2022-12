Gemeinsam noch besser: Schrägstrich Kommunikationsdesign wird Teil der bettertogether group

Kommunikationsagentur und Unternehmensberatung schließt nach Gründung der Digitalagentur shift01 letzte Lücken im Full-Service-Angebot – Kollaborative Kommunikation als Antwort auf komplexe Herausforderungen der Zukunft



Das Wiener Designbüro Schrägstrich wird mit Jahreswechsel Teil der bettertogether group. Damit erweitert die Kommunikationsagentur und Unternehmensberatung bettertogether (b2g) ihr Inhouse-Angebot um Grafik, Webdesign, Corporate Publishing, Markenentwicklung, Werbung und Eventgestaltung. Mit dem hundertprozentigen Erwerb von Schrägstrich und der kürzlich gegründeten Digital-Unit shift01 schließt die inhabergeführte Unternehmensgruppe von bettertogether die letzten Lücken in ihrem Full-Service-Angebot und setzt mit insgesamt rund 30 Mitarbeiter:innen künftig vor allem auf kollaborative Kommunikation für gesellschaftlich relevante Themen.

„Ganz im wörtlichen Sinn der Marke ‚bettertogether‘ werden wir gemeinsam noch besser. Wir verbinden die Expertise der Kommunikationsprofis von bettertogether mit unserer langjährigen Erfahrung in der Konzeption und Gestaltung von Medien, der Entwicklung von Marken und der Planung und Umsetzung von Kampagnen“, betont Schrägstrich-Geschäftsführer Markus Zahradnik-Tömpe. Er bringt sein Unternehmen als weiterhin eigenständige Tochtergesellschaft unter seiner Führung in die bettertogether group ein. Im Gegenzug beteiligt er sich mit 25 Prozent an bettertogether und wird neben den bestehenden Gesellschafter:innen Susanne Grof-Korbel, Michael Grof-Korbel sowie Catherina Straub gleichberechtigter Partner und Geschäftsführer in der Unternehmensgruppe.

Im neuen Verbund vernetzt bettertogether Expertinnen und Experten aus den Bereichen Technologie und Zukunft, Gesundheit und Soziales, Nachhaltigkeit und Diversität sowie Bildung, Wissenschaft und Kultur. „Silodenken, so genannte Patentrezepte und der vermeintlich gute alte Bauchladen haben endgültig ausgedient“, betont Catherina Straub. Innovative und nachhaltige Lösungen seien nur noch durch „kollaborative Kommunikation“ zu erarbeiten. Dazu brauche es „echte Beziehungen und nicht nur kurzfristige Links“, so Straub.

Für Michael Grof-Korbel ist der Schritt zum Full-Service-Angebot eine logische Konsequenz der rasanten Weiterentwicklung in der Kommunikationsbranche: „Die Digitalisierung verbindet Organisationsentwicklung, PR und Medienarbeit mit Werbung und Marketing. Dem tragen wir Rechnung. Wir bleiben unserem Fokus auf strategische Kommunikationsberatung für gesellschaftlich relevante Themen treu und folgen gleichzeitig dem Wunsch unserer Kundinnen und Kunden nach Strategie, Kommunikation, Kreation und Produktion aus einer Hand.“

Stärkstes Asset von bettertogether und Schrägstrich bleibt laut Susanne Grof-Korbel die fachliche und menschliche Qualifikation sowie die Werteorientierung der Mitarbeiter:innen: „Wir verfügen in jeder Agentur und jeder Unit innerhalb der Gruppe über ausgewiesene Expertinnen und Experten, die unseren Kundinnen und Kunden als Sparringpartner auf Augenhöhe begegnen. Dieses Verhältnis schafft nicht nur das nötige Vertrauen, sondern ist letztlich auch für effiziente Workflows und die präzise Umsetzung der einzelnen Leistungen unumgänglich.“

Über bettertogether

Die bettertogether Kommunikations- und Unternehmensberatung ist ein inhabergeführtes Unternehmen und setzt seit zwanzig Jahren Schwerpunkte auf strategische, kreative und gesellschaftlich relevante Öffentlichkeitsarbeit. Das bettertogether-Team umfasst derzeit 24 Mitarbeiter:innen. Zu den rund 70 Kundinnen und Kunden sowie den weit mehr als 1.000 Referenzen zählen führende Institutionen und Organisationen aus den Bereichen Gesundheit und Soziales, Technologie und Zukunft, Nachhaltigkeit und Diversität sowie Bildung, Wissenschaft und Kultur. In diesen Themenfeldern betreut bettertogether aus einer Hand Projekte in der Positionierung und Markenentwicklung, mit Trainings und Organisationsentwicklung, mit strategischer Kommunikationsberatung sowie mit multimedialer Content-Kreation und -Verbreitung über alle verfügbaren Kanäle von der klassischen Medienarbeit über Corporate Media und Events bis hin zu Video und Digital.

Über Schrägstrich Kommunikationsdesign

Schrägstrich Kommunikationsdesign arbeitet seit 2008 (anfangs noch unter anderem Namen) in den Bereichen Medien, Marken und Werbung. Das sechsköpfige Team rund um Geschäftsführer Markus Zahradnik-Tömpe realisierte seit der Gründung mehr als 1.000 Projekte für österreichische und internationale Auftraggeberinnen und Auftraggeber. Mit bettertogether besteht seit 2015 eine enge Kooperation.

