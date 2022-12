Modernisierung der Sportinfrastruktur Haunoldstein

LR Danninger: Mit dem vielseitigen und modernen Angebot setzt diese Gemeinde ein Signal zur Förderung des Sports

St. Pölten (OTS) - Die Gemeinde Haunoldstein hat in den letzten zwei Jahren seine vielseitige Sportinfrastruktur entscheidend modernisiert und dadurch eine wesentliche Basis geschaffen, um das Sporttreiben in der Region weiter zu forcieren. Neben der Sanierung der Sportstockbahnen und dem Neubau der Tennisplätze wurde zuletzt auch die Flutlichtanlage auf dem Fußballplatz erweitert. Das Land Niederösterreich förderte diese Vorhaben mit rund 30.000 Euro, wodurch ein Gesamtinvestitionsvolumen von knapp 400.000 Euro ausgelöst wurde. Von der erfolgreichen Umsetzung der Projekte machte sich kürzlich Sportlandesrat Jochen Danninger beim Besuch der Gemeinde ein Bild. „Mit der Modernisierung sämtlicher Sportanlagen setzt Haunoldstein ein wichtiges Signal zur Förderung des Sports und der Freude an der Bewegung. Denn durch jede Verbesserung der Infrastruktur wird auch automatisch das Sportangebot optimiert und erweitert. Dies ist auch ganz im Sinne unserer Sportstrategie 2025, bei der wir uns zum Ziel gesetzt haben, bei möglichst vielen Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern, insbesondere Kindern und Jugendlichen, einen aktiven Lebensstil zu verankern“, zeigt sich Landesrat Jochen Danninger vom vielseitigen und modernen Sportangebot in Haunoldstein begeistert.

Als erstes Projekt wurde 2021 die Sanierung der Stocksportanlagen im Freizeitzentrum des SV Haunoldstein in Angriff genommen. Die vier Stocksportbahnen wurden saniert und mit einem neuen Asphaltbelag sowie einer modernen LED-Flutlichtanlage ausgestattet. Noch im selben Jahr durfte sich der Tennisverein und seine rund 70 Mitglieder über die Errichtung von zwei Tennisplätzen inklusive neuer LED-Flutlichtanlage freuen. Im aktuellen Jahr folgte schließlich die Erweiterung der Flutlichtanlage auf dem Fußballplatz. Durch zwei zusätzliche Masten und energieeffiziente LED-Fluter wurde die, insbesondere durch Jugendmannschaften, sehr gut ausgelastete Sportanlage ebenfalls zukunftsfit gemacht.

