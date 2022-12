Neue Ausstellungen und aktuelle Vermittlungsformate

Von „Young Serbian Contemporary“ in St. Pölten bis „Wunderschrift“ in Krems

St. Pölten (OTS/NLK) - Gestern, Mittwoch, 14. Dezember, wurde in der Ausstellungsbrücke im NÖ Landhaus in St. Pölten die von Stanko Gagrčin kuratierte Ausstellung „Young Serbian Contemporary“ mit Arbeiten von Teodora Ivkov, Ivana Čavić, Ružica Pešić und Jovan Glušica eröffnet. Ausstellungsdauer: bis 27. Jänner 2023; Öffnungszeiten: täglich von 8 bis 18 Uhr. Nähere Informationen bei der Ausstellungsbrücke unter 02742/9005-15916, e-mail ausstellungsbruecke @ noel.gv.at und www.ausstellungsbruecke.at.

Ebenfalls gestern, Mittwoch, 14. Dezember, wurde im Theater am Steg in Baden die Ausstellung „Kunst ist Freiheit" eröffnet, in der die 1946 in Stuttgart geborene und seit 1983 in Baden lebende Künstlerin Heri Hablick bis 23. Dezember Malerei, Porträts und Skulpturen präsentiert. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 15 bis 20 Uhr sowie während der Veranstaltungen im Theater am Steg. Nähere Informationen bei der Kulturabteilung der Stadtgemeinde Baden unter 02252/86800-522, e-mail kultur @ baden.gv.at und www.baden.at.

Das Museum am Dom, das ehemalige Diözesanmuseum, in St. Pölten lädt heute, Donnerstag, 15. Dezember, ab 16 Uhr zu einer Kuratorenführung durch die Ausstellung „Gedon & Gran. Zwei Barockmaler in St. Pölten“. Die Schau präsentiert noch bis 2. Februar 2023 eine Auswahl der Werke von Daniel Gran und des Gran-Schülers Thomas Friedrich Gedon, dessen Hauptwerk die Ausstattung der St. Pöltner Domkirche ist, und führt das Gemeinsame sowie das jeweils Spezifische vor Augen. Öffnungszeiten: Mittwoch und Freitag von 10 bis 17 Uhr, Donnerstag von 10 bis 19 Uhr, Samstag von 10 bis 16 Uhr sowie Sonn- und Feiertag von 11 bis 16 Uhr. Nähere Informationen bei Museum am Dom unter 02742/324333, e-mail museum @ kirche.at und www.museumamdom.at.

Morgen, Freitag, 16. Dezember, wird um 19 Uhr in der Galerie des Kunstvereins Baden die ausstellung „playing string figures - part 2“ mit Werken von Rosa Andraschek, Flo Karl Berger, Mark Chehodaiev, Janina Hoffmann, Pauline Hosse-Hartmann, Nathan Cha, Konstantin Leitner, Silke Riis, Lutz Boglárka, Henriette Mauritz Nordbeck, Arina Nekliudova, Miki Okamura, Laury Oyuela, Gala Alica Ostan Ozbolt, Michael F. Plessl, Judith Raupp, Cay Rauscher, Anna Carina Roth, Salphina Savin, Artur Schernthaner-Lourdesamy, Maryam Shahidifar, Carmiña Tarilonte Rodríguez, Lin Wolf, Tsai-Ju Wu, Ida Zahradnik und Ella Zwatz eröffnet. Ausstellungsdauer: bis 29. Jänner 2023; Öffnungszeiten: Samstag von 10 bis 12 und 14.30 bis 18 Uhr, Sonntag von 14.30 bis 18 Uhr. Nähere Informationen bei der Galerie des Kunstvereins Baden unter 0650/4710011, e-mail info @ kunstvereinbaden.at und www.kunstvereinbaden.at.

Das Puppen- und Spielzeugmuseum Baden wiederum lädt am Samstag, 17. Dezember, zum dritten Teil des „Kinderadvents in den Badener Museen“:

Von 14 bis 15 Uhr gibt es dabei, begleitet von Geschichten von früher, in der weihnachtlich geschmückten Puppenstube vieles zu entdecken. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02252/86800-578, e-mail puppenmuseum @ baden.gv.at und www.puppenmuseum-baden.at.

Die Galerie Gugging in Maria Gugging freut sich am vierten Adventwochenende, Samstag, 17., und Sonntag, 18. Dezember, über den Besuch der 1957 in Wien geborenen Künstlerin Christa Wiener. Nähere Informationen bei der Galerie Gugging unter 0676/841181200, e-mail office @ galeriegugging.com und www.galeriegugging.com.

Schließlich wird am Dienstag, 20. Dezember, um 18 Uhr in der Zentrale des ORTE Architekturnetzwerks Niederösterreich in Krems die Ausstellung „Wunderschrift“ von Maria Lamott eröffnet: Die Schweizer Architektin sammelte als Artist in Residence in Krems auf ausgedehnten Spaziergängen Blätter, Blumen, Erde und Steine, deren Farben ihr für die Landschaft und die gebaute Umwelt der Region charakteristisch erschienen. Die gefundenen Materialien zerrieb sie zu Pigmenten, die sie auf Papier übertrug und als farbliche Palette der Landschaft mit „Grüne Blätter, braune Blätter, gelber Busch, Ast, Moos, rote Rosen“ betitelte. Ausstellungsdauer: bis 24. Februar 2023; Öffnungszeiten: Dienstag von 11 bis 18 Uhr, Mittwoch und Freitag von 11 bis 16 Uhr (in den Weihnachtsferien geschlossen). Nähere Informationen bei ORTE unter 02732/78374, e-mail office @ orte-noe.at und www.orte-noe.at.

