Dagmar Lang geht in den Ruhestand

Frankfurt / Wien (OTS) - Zum Jahresende verabschiedet sich Dagmar Lang, die Herausgeberin des Manstein Verlags in Wien, in den Ruhestand. Lang legt damit auch die publizistische Verantwortung der Flaggschiff-Publikationen HORIZONT, CASH, Österreichische Textilzeitung und hotel & touristik inklusive aller Onlineportale und Fachveranstaltungen in die Hände von Geschäftsführer Markus Gstöttner.

Dagmar Lang war von 2003 bis 2021 Geschäftsführerin des Manstein Verlags und zog sich bereits im vergangenen Jahr aus der Geschäftsführung und dem operativen Geschäft zurück.

„Dagmar Lang und ihr Wirken als langjährige Geschäftsführerin sowie ihre redaktionelle Erfahrung und publizistische Kompetenz als Herausgeberin haben den Manstein Verlag erfolgreich geprägt“, so Sönke Reimers, Sprecher der Geschäftsführung der dfv Mediengruppe. Sein Sprecherkollege Peter Esser ergänzt: „Verbunden mit den besten Wünschen für die Zukunft bedanken wir uns ganz ausdrücklich bei Dagmar Lang für die immer engagierte und außerordentlich erfolgreiche Zusammenarbeit in den vergangenen 20 Jahren“.

