Bildung mit Zukunft: Wien Energie-Lehrlinge übersiedeln in neues Ausbildungszentrum

Wertschöpfung und Klimaschutz in Wien-Donaustadt – modernste Ausbildung für bis zu 160 technische Lehrlinge hat begonnen

Wien (OTS) - Durch die Revitalisierung eines bestehenden Verwaltungsgebäudes am Kraftwerksstandort Donaustadt, hat Wien Energie in den letzten Monaten einen völlig neuen und modernen Ausbildungscampus geschaffen. Mit Anfang Dezember übersiedelt ein großer Teil der technische Lehrlingsausbildung an den neuen Standort, im Frühling 2023 ist die Übersiedelung abgeschlossen. Schon während der Bauphase konnten die Wien Energie-Lehrlinge praktische Erfahrungen sammeln und bei der Fertigstellung ihre künftige Ausbildungsstätte mitwirken. Gemeinsam mit den Ausbildner*innen haben sie etwa ihre Labore selbst eingerichtet.

Künftig werden im neuen Ausbildungszentrum bis zu 160 Lehrlinge ausgebildet und zusätzlich auch Fachkräfteschulungen durchgeführt. „Wir haben einen klaren Auftrag und ein klares Ziel: Wien bis 2040 klimaneutral machen. Dafür brauchen wir kluge Köpfe, die für Zukunftsberufe bestmöglich ausgebildet sind. Mit dem neuen technischen Ausbildungscampus schaffen wir Platz für modernste Lehrlingsausbildung und setzen ein nachhaltiges Zeichen für die Zukunft!“, erklärt Michael Strebl, Vorsitzender der Wien Energie-Geschäftsführung. „Das technische Ausbildungszentrum Donaustadt ist eine Investition in die klimafreundliche und zuverlässige Energieversorgung Wiens.“

Moderner Ausbildungscampus eröffnet

Im technischen Ausbildungszentrum schafft Wien Energie alle Voraussetzungen, um eine qualitativ hochwertige und zukunftsorientierte Ausbildung zu gewährleisten. Für die rund 41 Lehrlinge, die jetzt bereits vor Ort sind, bietet das technische Ausbildungszentrum zahlreiche Möglichkeiten: Eine Maschinenwerkstätte und zwei weitere Werkstätten, E-Labore mit unterschiedlichen Schwerpunkten (Automation, Elektrolabor, Kraftlabor), ein Hydraulik-Labor und zusätzliche Seminar- und Schulungsräume. Am neuen Technikcampus werden die Lehrlinge künftig das erste und zweite Lehrjahr verbringen. Im Vollausbau bildet Wien Energie in der Donaustadt bis zu 160 Lehrlinge in fünf Lehrberufen aus, darunter Elektrotechnik für Erneuerbare Energien, Anlagen- & Betriebstechnik oder Kälteanlagentechnik. Über die Lehrlingsausbildung hinaus bieten die Räumlichkeiten auch zahlreiche Möglichkeiten für Fachkräfteschulungen und Kooperationen zum Beispiel im Bereich erneuerbarer Energien.

Nachhaltige & lehrreiche Energieversorgung

Gelebte Nachhaltigkeit findet im neuen Ausbildungszentrum nicht nur in der Ausbildung Platz. Am Dach des Gebäudes wird eine Photovoltaikanlage errichtet, welche neben der nachhaltigen Energieversorgung des Gebäudes zugleich auch zu Schulungszwecken genutzt wird. Für ein angenehmes Raumklima sorgt unter anderem eine begrünte Fassade. Das gesamte Gebäude wurde barrierefrei gestaltet und auf den Einsatz von nachhaltigen Materialien und Lösungen für z.B. Beleuchtung geachtet. Eine Kantine vor Ort, sowie ein Bahnhofs-Shuttle von Stadlau tragen maßgeblich zu einem optimalen Lernumfeld bei.

Lehre mit nachhaltigen Perspektiven

Bereits während der Ausbildung der Lehrlinge setzt Wien Energie auf Vielfalt und nachhaltige Personalplanung. Die Lehrstellen werden sowohl im kaufmännischen als auch im technischen Bereich zu gleichen Teilen von weiblichen und männlichen Nachwuchstalenten besetzt. Es werden gezielt Nachfolger*innen für geplante Personalabgänge aufgebaut. Somit kann das Unternehmen langfristig planen und die Lehrlinge werden mit Hilfe des Ausblicks auf eine sichere Anstellung nach der Lehrzeit motiviert. Ebenso erhalten Lehrlinge bei Wien Energie über die Ausbildung im Betrieb und der Berufsschule hinaus weitere Fachschulungen, Fortbildungen und Weiterbildungsmöglichkeiten. Das Angebot reicht von Persönlichkeitstrainings, über fachliche Höherqualifikationen, bis hin zur Inhouse-Matura

#lehreläuft – Wien Energie sucht Nachwuchstalente

Wien Energie entwickelt die Lehrausbildung immer weiter und sucht laufend neue Lehrlinge. Für das nächste Lehrjahr, das im Herbst 2023 startet, können sich Interessent*innen bereits jetzt bewerben. Alle Informationen dazu gibt es auf www.wienenergie.at/karriere

Bildmaterial: https://bit.ly/3HT2bSP

Rückfragen & Kontakt:

Wien Energie GmbH

Lisa Grohs

Unternehmenssprecherin

+43 (0)664 623 2005

lisa.grohs @ wienenergie.at